El miedo de Leticia Brédice a la Inteligencia Artificial: "Nos puede dejar desamparados" La actriz habló del temor de ser reemplazada por el avance tecnológico en su profesión, tema que aborda su nueva obra de teatro.







La actriz hizo un particular comentario sobre la IA y el futuro de la humanidad. Redes Sociales

La actriz Leticia Brédice se mostró en alerta por el avance tecnológico: "Tengo miedo que la IA nos deje desamparados", confesó la actriz que protagonizó Nueve reinas junto a Ricardo Darín.

La fuerte declaración de la artista se dio en una entrevista en la cual contó la trama de su nuevo trabajo: "Estoy haciendo una obra en donde una actriz le pide al público que la vaya a ver", empezó.

Agregó: "Que vayan al teatro a ver un humano, no a la Inteligencia Artificial. Y aparezco yo con la IA, y es muy fuerte, con mi voz, vestida de Nueve reinas...", detalló.

En el estudio de Intrusos, en América, Brédice interpretó una líneas del texto y dejó a todos fascinados: "Yo tengo recuerdos para que ustedes se emocionen. Por favor, vengan a ver a un humano para acordarse lo que les pasa. Por qué lloran, tenemos parecidos, vengan a ver a alguien de carne y hueso", dijo como si estuviera en escena.

Embed LETICIA BRÉDICE, visita de lujo en #Intrusos, repasa sus treinta años de carrera:



"Cuando era chica quería ser una diva, una estrella".

"No hay día que no me hablen de 'Nueve reinas'". #Intrusos @intrusos pic.twitter.com/IKHuuCC5EI — América TV (@AmericaTV) October 14, 2025

Tanto los conductores Adrián Pallares como Rodrigo Lussich, la observaron emocionados: "Hasta a mi me pasa que me da miedo que algún día la inteligencia artificial nos deje desamparados", dijo. En ese momento, Lussich coincidió con ella: "Que haga todo por nosotros".