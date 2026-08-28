Se estrenó "Barreda": ¿qué es real y qué no en la película protagonizada por Luis Machín?

La producción de Prime Video llegó a la plataforma este viernes y recrea tanto el juicio del cuádruple femicida como su relación con las mujeres de la familia.

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en su casa de La Plata. Con el paso de los años, el crimen se convirtió en uno de los casos policiales más recordados del país, que ahora vuelve a tomar relevancia con la película protagonizado por Luis Machín , que reconstruye los hechos, el juicio y algunos aspectos más íntimos de la vida del odontólogo femicida.

Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la producción también cuenta con Carla Peterson en el rol de su esposa, Gladys McDonald; Mercedes Morán como su suegra, Elena Arreche; Maite Lanata y Margarita Páez como sus hijas Cecilia y Adriana. Ahora bien, ¿cuánto de lo que muestra ocurrió realmente?

Uno de los elementos centrales de la historia sí tiene un origen real. En la película se puede ver que Elena le regala a su yerno un arma con el que posteriormente ultimó a las cuatro mujeres de su familia. Era una Víctor Sarasqueta calibre 16 , un arma que había llegado desde España y que utilizaba para ir de caza.

La escopeta con la que Ricardo Barreda asesinó a las cuatro mujeres de su familia.

Durante el juicio, el propio Barreda declaró que la escopeta había sido un regalo de su suegra. El dato también aparece registrado en distintas reconstrucciones periodísticas del caso.

Después de los asesinatos, se deshizo del arma. Según su declaración, la arrojó en la zona de Punta Lara , en Ensenada, un episodio que la película también reconstruye.

El rol de Pirucha, la mujer que alimentó sus miedos

Imagen real de Pirucha durante el juicio en 1995. En la película es interpretada por Paola Barrientos.

Uno de los personajes que más cobra relevancia en esta película y que más puede generar dudas es el encarnado por la actriz Paola Barrientos.

Parece una historia ficcionada, pero no lo es. María de las Mercedes Guastavino, más conocida como Pirucha, fue una vidente cercana a Barreda que declaró en el juicio, durante 1995. Sus afirmaciones sobre supuesta magia negra quedaron asociadas al caso, aunque nunca se probó que hubiera instigado los asesinatos.

Según distintas reconstrucciones periodísticas del caso, la mujer le hablaba de magia negra y le hacía creer que las mujeres de su familia querían matarlo. Esto mismo se retrata en la película.

Además, muestran que después de asesinar a su familia, Barreda pasó por la casa de Pirucha para pedirle ayuda. Esto también habría sido así. Según el relato de Miguel Maldonado (psiquiatra forense que lo peritó), le dijo: “Me mandé una macana”.

La influencia que esta mujer tuvo sobre él fue hasta discutida durante el proceso judicial. Se consideró que Pirucha podría haber tenido un rol importante en las ideas que el odontólogo tenía sobre su familia.

La relación con sus hijas y el casamiento de Adriana

Maite Lanata y Margarita Páez interpretan en la película a Cecilia y Adriana Barreda respectivamente.

La película muestra que el femicida no tenía mucha relación con su familia y sus hijas eran más apegadas a su madre. Pero en la vida real poco y nada se sabe sobre ellas.

En la producción de Prime Video, Cecilia y Adriana son retratadas como dos jóvenes con proyectos de vida para el futuro. Cecilia tenía pensado irse a vivir con su novio y abrirse un consultorio odontológico en la casa, mientras que Adriana estaba próxima a casarse.

En la vida real, la historia de las mujeres de la familia quedó durante mucho tiempo relegada frente al relato construido alrededor del asesino. Hay archivos que confirman que el novio de Cecilia Barreda declaró como testigo en las audiencias en contra de Barreda. Sus amigas, que también son mostradas en la película, le comentaron al periodista Enrique Russo en 1992: "No queríamos ir a su casa porque era mano larga".

Hay muchas escenas que muestran a estas víctimas –vínculos, conversaciones y planes de vida– que pueden llegar a partir de información real, pero se completa con ficción.

La venta de la casa y el pedido de divorcio

En la película muestran que Gladys tiene intención de separarse y vender la casa, incitada por su madre, Elena.

Uno de los elementos que aparecen en la película es la intención por parte de Gladys y Elena de vender la casa. Gladys, además, se quería separar de Ricardo y en una escena se lo comunica.

A diferencia de otros acontecimientos que cuentan con respaldo documental, en este caso no hay registros que confirmen que la familia estuviera planeando vender la propiedad como plantea la película.

Además, distintas reconstrucciones del caso señalan que Barreda y Gladys habían atravesado una separación previa al asesinato (aunque seguían juntos legalmente) y que él utilizaba una parte de la propiedad, mientras que posteriormente volvieron a convivir bajo el mismo techo.

“Conchita”: ¿un apodo real o una historia construida?

"Conchita": el apodo que inmortalizó el caso de Ricardo Barreda.

En la historia real, durante el juicio, Barreda sostuvo que las mujeres de su familia lo apodaban “Conchita” como una forma de humillación. Con el tiempo, esa palabra quedó asociada al caso.

La película muestra que el nacimiento de ese apodo fue de Barreda, quien construyó la idea de que lo llamaban así. Según su abogado, necesitaban algo fuerte para poder denunciar a las víctimas.

Esto claramente no se sabe si ocurrió o no. No hay una prueba definitiva. Hay investigaciones periodísticas que pusieron en duda que las mujeres usaran ese apodo. De hecho, en 2011 fue investigado por el periodista Rodolfo Palacios, quien escribió Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres. Allí puso en duda el apodo y planteó una posibilidad que en la película dan como un hecho: que Barreda lo creó para justificar la masacre familiar y no ser condenado.