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Murió el actor Christian Styles: tenía apenas 29 años

A través de un comunicado, la familia informó su deceso y lo señalaron “de manera sorpresiva y desgarradora”. Además, crean una campaña para cubrir gastos funerarios.

Aún no cofirmaron las causas de la muerte de ChristianStyles.

Aún no cofirmaron las causas de la muerte de Christian Styles.

En mundo del cine para adultos de la comunidad LGTBQ está conmocionado por la muerte del actor Christian Style, de forma repentina, según indicaron los medios internacionales como TMZ y People.

La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella.
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La noticia se la confirmó su propia familia en un comunicado donde describieron que la situación ocurrió de manera “sorpresiva” y “desgarradora”, según detallaron en la plataforma GoFundMe.

El médico forense del condado de Wayne, donde sucedió el hecho, confirmó la triste noticia, pero se negó a dar precisión sobre las causas de la muerte del actor. Aunque la situación se conoció en las últimas horas, sucedió el pasado 20 de agosto. Al mismo tiempo, la familia no reveló si padecía algún tipo de problema de salud previo, pero sí pidieron privacidad durante este momento de duelo.

“Hoy nos cuesta encontrar las palabras. Queremos despedirnos de Christian Styles con inmenso cariño y respeto. Nos dejó demasiado pronto”, lamentó la productora para la que trabajaba y lo despidieron.

Quién era Christian Styles, el actor de cine para adultos que murió a los 29 años

Christian Styles era Zachary Jaghab y había nacido el 17 de enero de 1997. El actor de cine para adultos desarrolló una trayectoria especialmente vinculada al cine para adultos: entre 2021 y 2023 participó en diferentes producciones y consiguió hacerse conocido entre el público de este sector y, especialmente, dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Tras alejarse de los rodajes profesionales, mantuvo un perfil más discreto y una vida privada alejada de los focos.

A través de GoFundMe, su familia intentó recaudar fondos para los gastos del funeral y el entierro: ya obtuvo 7558 dólares de 20 mil que solicitaban como máximo.

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