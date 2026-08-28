El peor final: pensó que había encontrado el amor, la estafaron y le robaron $30 millones La víctima conoció a un hombre que se hacía pasar por británico a través de redes sociales y, según el relato de la damnificada, el dinero iba a ser destinado para recibirlo en Paraná. Por Agregar C5N en









La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

Una mujer de 60 años de Entre Ríos fue víctima de una estafa virtual por casi $30 millones tras mantener una falsa relación sentimental por internet con un hombre que afirmaba ser ciudadano británico.

A partir de la denuncia, la División Cibercrimen de la Policía provincial avanzó en la causa e identificó a la titular de la cuenta receptora del dinero, lo que derivó en un allanamiento en la ciudad de Concordia.

El fraude comenzó en febrero de este año a través de la red social Facebook, cuando la víctima fue contactada por un perfil que se identificaba como Michael Lawrence Williams.

El vínculo prosiguió mediante la aplicación WhatsApp a través de un número con código internacional del Reino Unido. Pese a no haber realizado nunca una videollamada, la relación se consolidó a lo largo de los meses hasta que el supuesto novio expresó su intención de viajar a Argentina para conocerse en persona.

Bajo el argumento de requerir una autorización especial y fondos para concretar el traslado desde Europa hasta la capital entrerriana, el agresor solicitó asistencia financiera. Para ver a su amado, la mujer gestionó créditos en diversas entidades bancarias y financieras, logrando reunir y transferir la suma exacta de $29.816.400,69 a una cuenta bancaria a nombre de las iniciales D.C.M. Tras concretarse la transacción, la comunicación se cortó interrumpiendo cualquier contacto.

Las pericias informáticas determinaron que los fondos robados fueron derivados hacia una billetera virtual registrada a nombre de una residente de Concordia, de 47 años. Tras la obtención de las pruebas correspondientes, la jueza de Garantías Gabriela Seró ordenó un registro en una vivienda de la zona. Luego la propietaria del inmueble quedó notificada en la causa por el delito de estafa y se secuestraron tres teléfonos celulares que serán peritados para determinar la red de responsabilidades detrás del engaño.