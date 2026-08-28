28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El peor final: pensó que había encontrado el amor, la estafaron y le robaron $30 millones

La víctima conoció a un hombre que se hacía pasar por británico a través de redes sociales y, según el relato de la damnificada, el dinero iba a ser destinado para recibirlo en Paraná.

Por
La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

Una mujer de 60 años de Entre Ríos fue víctima de una estafa virtual por casi $30 millones tras mantener una falsa relación sentimental por internet con un hombre que afirmaba ser ciudadano británico.

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas. 
Te puede interesar:

Muerte y misterio en Villa Ballester: asesinaron a puñaladas a un hombre en su casa y detuvieron a un vecino

A partir de la denuncia, la División Cibercrimen de la Policía provincial avanzó en la causa e identificó a la titular de la cuenta receptora del dinero, lo que derivó en un allanamiento en la ciudad de Concordia.

El fraude comenzó en febrero de este año a través de la red social Facebook, cuando la víctima fue contactada por un perfil que se identificaba como Michael Lawrence Williams.

El vínculo prosiguió mediante la aplicación WhatsApp a través de un número con código internacional del Reino Unido. Pese a no haber realizado nunca una videollamada, la relación se consolidó a lo largo de los meses hasta que el supuesto novio expresó su intención de viajar a Argentina para conocerse en persona.

Bajo el argumento de requerir una autorización especial y fondos para concretar el traslado desde Europa hasta la capital entrerriana, el agresor solicitó asistencia financiera. Para ver a su amado, la mujer gestionó créditos en diversas entidades bancarias y financieras, logrando reunir y transferir la suma exacta de $29.816.400,69 a una cuenta bancaria a nombre de las iniciales D.C.M. Tras concretarse la transacción, la comunicación se cortó interrumpiendo cualquier contacto.

Las pericias informáticas determinaron que los fondos robados fueron derivados hacia una billetera virtual registrada a nombre de una residente de Concordia, de 47 años.

Tras la obtención de las pruebas correspondientes, la jueza de Garantías Gabriela Seró ordenó un registro en una vivienda de la zona. Luego la propietaria del inmueble quedó notificada en la causa por el delito de estafa y se secuestraron tres teléfonos celulares que serán peritados para determinar la red de responsabilidades detrás del engaño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La declaración de cuatro agentes acorraló a “El Americano” tras detallar sus maniobras para desviar la investigación.

Juicio por Loan: testigos complicaron a "El Americano" por entorpecer la investigación y hacerse pasar por agente de Interpol

Los menores quedaron a resguardo de un familiar y el hombre, con antecedentes, fue detenido.

Detuvieron en Misiones a un padre acusado de intentar entregar a sus hijos por un auto

play

Rosario: asesinaron a balazos a "Juancito", exintegrante de la barra de Central

El alumno se entregó de forma voluntaria a la Policía local. 

Pánico en una escuela de Tucumán: un alumno llevó un revolver y disparó dentro del aula

La declaración testimonial de la abogada fue oficialmente suspendida este miércoles.

Caso Cerimedo: Nadia Beller pidió ser testigo protegida y suspendieron su declaración

El hombre de 35 años tendría problemas psiquiátricos según su madre.

Recoleta: un hombre se atrincheró en su departamento y generó caos en el tránsito

Rating Cero

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en la nueva producción.

Se estrenó "Barreda": ¿qué es real y qué no en la película protagonizada por Luis Machín?

¿Qué pasó en Popstars?

Escándalo en Popstars: renunció una participante por "diferencias con la producción"

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena"

Nora Colosimo, sin filtro contra L-Gante.

Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Yo crié a mi hija para..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

últimas noticias

La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

El peor final: pensó que había encontrado el amor, la estafaron y le robaron $30 millones

Hace 32 minutos
Julián Álvarez no fue convocado para el partido del sábado. 

Preocupación por Julián Álvarez: volvió a ausentarse a las prácticas de Atlético Madrid y su futuro es incierto

Hace 45 minutos
Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en la nueva producción.

Se estrenó "Barreda": ¿qué es real y qué no en la película protagonizada por Luis Machín?

Hace 1 hora
¿Qué pasó en Popstars?

Escándalo en Popstars: renunció una participante por "diferencias con la producción"

Hace 1 hora
Adrián Suar habló sobre la posibilidad de ser presidente de Boca.

La confesión de Adrián Suar: "No descarto ser presidente de Boca"

Hace 1 hora