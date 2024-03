Se estrena la versión argentina de la película de Taylor Swift: cuándo y dónde

Tras muchos pedidos de los fans, llega The Eras Tour: live in Buenos Aires junto a un álbum en vivo de las tres fechas en el Monumental.

El pasado 14 de marzo se estrenó la película Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) en Disney+ , pero como únicamente se trató de una recopilación de sus shows en Los Ángeles, el público nacional se lamentó por no haber visto imágenes de Buenos Aires. Por eso, dos fans se pusieron manos a la obra y decidieron realizar la versión argentina, la cual tendrá una duración de 3 horas y 40 minutos .

A través del usuario @liveinbsas en X (ex Twitter), lanzaron dos adelantos sobre este material audiovisual y generaron mucha expectativa con lo que esto significaba. Para conocer más detalles, Rating Cero habló en exclusivo con Nicolás Pandolfi (@getawaynick) y Candela Spadaro (@poetatorturada), los dueños del proyecto.

En primer lugar, Pandolfi reveló cuánto tiempo de trabajo les tomó: "Es un proyecto que estamos organizando desde diciembre del año pasado. Más de mes y medio de edición. Se trata del montaje del show completo, combinando las tres fechas". Además, detalló que se podrán observar los distintos outfits y todas las canciones sorpresa.

Sobre la plataforma para ver la película, confirmó: "Se estrena el sábado que viene por YouTube. Es hecho por fans para fans, sin fines de lucro y con el único propósito de poder revivir esas tres noches de nuevo". Así, buscó dejar en claro que no ganarán dinero con este proyecto, ya que de lo contrario sería ilegal su difusión pública.

Una producción de fans para fans. pic.twitter.com/H9M1X6M7Qe — (@liveinbsas) March 24, 2024

Para finalizar, @getawaynick se encargó de dar una sorpresa más para los fanáticos de Taylor Swift en Argentina: "Mi compañera @poetatorturada armó un live album que saldrá la semana próxima". De esta manera, se podrán volver a escuchar todas las canciones de los recitales con sonido ambiente, pero mejorado.

Cuándo se estrena el live album y dónde se podrá escuchar

La encargada de la realización del live album de los recitales de Taylor Swift en Argentina fue Candela Spadaro, quien explicó que el sonido fue curado para una mejor experiencia y confirmó en qué plataformas estará disponible para ser escuchado.

En primer lugar, habló sobre su trabajo y dónde lo publicará: "Viene a ser el show entero en formato de audio de mejor calidad para que puedan escucharlo desde YouTube, Spotify o SoundCloud". Junto a esta revelación, agregó que se estrenará la semana siguiente de la película, por lo que el 6 de abril será público.

Al igual que el film, se trata de un proyecto sin fines de lucro, por lo que lo más difícil será que esté disponible en Spotify: "Todavía estoy tratando ese tema… Me gustaría tenerlo ahí. YouTube y SoundCloud sin problemas, la única restricción que te dan es no poder monetizarlo".

Como cierre, explicó la finalidad del proyecto tras tanto trabajo: "El objetivo es lograr que nuestra dedicación en esto llegue a más fans y podamos tener todos un recuerdo más de lo que fue ese fin de semana de noviembre, tan significativo para nosotros como fans de Taylor Swift". El pasado 8 de febrero realizó un adelanto de cómo será el live album, compartiendo el mashup de los temas sorpresa Is It Over Now? y Out of the Woods del segundo recital.