Cuándo y dónde podrá verse The Eras Tour, la exitosa gira de Taylor Swift que llega al cine

The Eras Tour podrá verse en cines de Argentina desde el 13 de octubre.

The Eras Tour es una de las giras más relevantes en la industria del pop y le pertenece a la cantautora y productora norteamericana, Taylor Swift. La venta de sus boletos ha generado altas repercusiones en varias partes del mundo por la gran cantidad de seguidores de su música y por la puesta en escena que promete. En cuanto se anuncian sus shows, un rápido sold out los acompaña. Pero ahora, los fanáticos de la icónica artista no tendrán que esperar a que el concierto en vivo llegue a su país ya que desde el viernes podrán verlo en su nuevo formato documental. A continuación todas sus especificaciones.