Se definió el liderazgo de Gran Hermano y el juego cambiará para siempre: quién tendrá inmunidad

En una definición de cuatro participantes que incluyó a Lucía, Katia, Eugenia y Santiago "Tato" , quienes consiguieron meterse en la final por el liderazgo fueron la santiagueña y el uruguayo. Así, dos integrantes del mismo grupo se definieron la inmunidad y esto sorprendió a la audiencia, ya que no llegó nadie del círculo de Ulises .

Tras una definición muy peleada, el ganador de la nueva prueba de líder fue Tato, de forma que se llevó la inmunidad y no mucho más que eso, ya que Telefe cambió el reglamento y no habrá más modificaciones en la placa de los domingos. Esto quiere decir que los nominados del miércoles serán los mismos del día de eliminación, siempre y cuando no haya sanciones.

Embed Tato es el nuevo líder de la semana y así festejaba con sus compañeros



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/zCj5LKOkkn — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 13, 2025

Esto quiere decir que podrían quedar nominadas Eugenia, Lucía, Luz y Sandra, ya que son las cuatro participantes más cercanas a Santiago y esto quizá lo desestabilice de cara a las últimas semanas de juego. A la espera de la gala de nominación, la audiencia tendrá la palabra final camino a la definición del domingo.

Cuándo empieza el nuevo Gran Hermano: se filtró la fecha oficial

El reality show Gran Hermano 2024-25 terminará en la semana que comienza el domingo 22 de junio y esto presentó una duda muy grande con respecto a su siguiente edición, por lo que una inesperada filtración de Telefe reveló cuándo comenzará la nueva temporada.