Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia Tras los comicios nacionales de medio término de este domingo, las escuelas involucradas en la votación tienen un cronograma especial al día siguiente. Detalles y datos a tener en cuenta.







El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente. Télam

Con el cierre de las elecciones Legislativas nacionales de este 26 de octubre de 2025, los diferentes gobiernos provinciales ya confirmaron lo que sucederá con las clases, luego de los comicios de medio término. En varias jurisdicciones se priorizó la continuidad pedagógica con operativos especiales, mientras que otras optaron por suspender el turno mañana para garantizar mejor acondicionamiento.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmaron que todas las instituciones utilizadas como centros de votación abrirán sus puertas el lunes siguiente en todos los turnos, tanto las de gestión estatal como las privadas y municipales. El objetivo oficial es evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar que las clases continúen sin demoras.

En tanto, a diferencia de otros años y otros distritos en los que se dispuso un día sin clases posterior a los comicios, el Gobierno porteño confirmó que el lunes 27 de octubre habrá clases con total normalidad en todas las escuelas de la Ciudad. El Instituto de Gestión Electoral realizará desinfección completa de aulas, baños, pasillos y mobiliario.

Mientras tanto, en Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Córdoba también se desarrollarán con total normalidad durante toda la jornada y en todos los niveles y modalidades, pese a haber sido utilizadas algunas instituciones como centros de votación.

Donde no habrá clases este lunes 27 de octubre en Argentina Entre Ríos

Sin clases en turno mañana del lunes 27.

Solo en establecimientos que funcionen como centros de votación.

Personal directivo y de limpieza trabajará normalmente. San Juan Suspendidas las clases del turno mañana lunes 27.

Tareas de limpieza y reacondicionamiento. Jujuy En los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las elecciones

En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada.

En los establecimientos educativos privados aclararon que "la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios". La Rioja Las actividades escolares se retomarán con normalidad en el turno tarde, garantizando así el regreso habitual de los estudiantes y docentes a las aulas.

El lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en los establecimientos afectados. Santa Cruz No habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria en todo el territorio provincial.

La jornada fue declarada feriado provincial obligatorio por la Ley N° 3342, sancionada por la Legislatura santacruceña el 13 de marzo de 2014 Salta El operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese horario en ese turno no tendrán clases. La Pampa El Ministerio de Educación provincial informó que se suspenderán las actividades del turno mañana en los establecimientos afectados por las elecciones del 26 de octubre. San Luis El Ministerio de Educación de San Luis informó que el lunes 27 no habrá clases en el turno mañana en las escuelas estatales utilizadas para las elecciones.

El turno tarde retomará sus actividades con normalidad, mientras que en las escuelas técnicas la suspensión se extenderá durante toda la jornada. Misiones Se suspenden las clases presenciales el lunes 27 de octubre en el turno mañana en los establecimientos dependientes del CGE que funcionaron como centros de votación. Corrientes Las escuelas que serán utilizadas como centros de votación no dictarán clases el lunes 27 de octubre en ninguno de los turnos. Chaco Las instituciones afectadas por el operativo electoral no dictarán clases en el turno mañana

Para garantizar la limpieza y preparación de las aulas antes del regreso de los estudiantes. Santiago del Estero "No se dictarán clases en el turno mañana”, explicó Consejo General de Educación de Santiago de Estero. Mientras tanto, algunas provincias optaron por un descanso parcial y otras ajustaron su cronograma según las características de cada distrito.