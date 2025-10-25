26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia

Tras los comicios nacionales de medio término de este domingo, las escuelas involucradas en la votación tienen un cronograma especial al día siguiente. Detalles y datos a tener en cuenta.

Por
El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

Télam

Con el cierre de las elecciones Legislativas nacionales de este 26 de octubre de 2025, los diferentes gobiernos provinciales ya confirmaron lo que sucederá con las clases, luego de los comicios de medio término. En varias jurisdicciones se priorizó la continuidad pedagógica con operativos especiales, mientras que otras optaron por suspender el turno mañana para garantizar mejor acondicionamiento.

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmaron que todas las instituciones utilizadas como centros de votación abrirán sus puertas el lunes siguiente en todos los turnos, tanto las de gestión estatal como las privadas y municipales. El objetivo oficial es evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar que las clases continúen sin demoras.

En tanto, a diferencia de otros años y otros distritos en los que se dispuso un día sin clases posterior a los comicios, el Gobierno porteño confirmó que el lunes 27 de octubre habrá clases con total normalidad en todas las escuelas de la Ciudad. El Instituto de Gestión Electoral realizará desinfección completa de aulas, baños, pasillos y mobiliario.

Mientras tanto, en Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Córdoba también se desarrollarán con total normalidad durante toda la jornada y en todos los niveles y modalidades, pese a haber sido utilizadas algunas instituciones como centros de votación.

Donde no habrá clases este lunes 27 de octubre en Argentina

Entre Ríos

  • Sin clases en turno mañana del lunes 27.
  • Solo en establecimientos que funcionen como centros de votación.
  • Personal directivo y de limpieza trabajará normalmente.

San Juan

  • Suspendidas las clases del turno mañana lunes 27.
  • Tareas de limpieza y reacondicionamiento.

Jujuy

  • En los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las elecciones
  • En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada.
  • En los establecimientos educativos privados aclararon que "la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios".

La Rioja

  • Las actividades escolares se retomarán con normalidad en el turno tarde, garantizando así el regreso habitual de los estudiantes y docentes a las aulas.
  • El lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en los establecimientos afectados.

Santa Cruz

  • No habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria en todo el territorio provincial.
  • La jornada fue declarada feriado provincial obligatorio por la Ley N° 3342, sancionada por la Legislatura santacruceña el 13 de marzo de 2014

Salta

  • El operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese horario en ese turno no tendrán clases.

La Pampa

  • El Ministerio de Educación provincial informó que se suspenderán las actividades del turno mañana en los establecimientos afectados por las elecciones del 26 de octubre.

San Luis

  • El Ministerio de Educación de San Luis informó que el lunes 27 no habrá clases en el turno mañana en las escuelas estatales utilizadas para las elecciones.
  • El turno tarde retomará sus actividades con normalidad, mientras que en las escuelas técnicas la suspensión se extenderá durante toda la jornada.

Misiones

  • Se suspenden las clases presenciales el lunes 27 de octubre en el turno mañana en los establecimientos dependientes del CGE que funcionaron como centros de votación.

Corrientes

  • Las escuelas que serán utilizadas como centros de votación no dictarán clases el lunes 27 de octubre en ninguno de los turnos.

Chaco

  • Las instituciones afectadas por el operativo electoral no dictarán clases en el turno mañana
  • Para garantizar la limpieza y preparación de las aulas antes del regreso de los estudiantes.

Santiago del Estero

  • "No se dictarán clases en el turno mañana”, explicó Consejo General de Educación de Santiago de Estero.

Mientras tanto, algunas provincias optaron por un descanso parcial y otras ajustaron su cronograma según las características de cada distrito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

¿Cuánto importa el resultado de las elecciones?

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3825 del sábado 25 de octubre de 2025

un taxista alcoholizado fue detenido y su pareja aparecio escondida en el baul: lo estaba vigilando

Un taxista alcoholizado fue detenido y su pareja apareció escondida en el baúl: "Lo estaba vigilando"

Fueron encontrados sanos y salvos.

Hallaron con vida a los jóvenes desaparecidos en la zona donde aún buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir, dijo Lissa Vera.

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

play

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

Rating Cero

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

Hace 11 minutos
El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia

Hace 23 minutos
Los centros de votación afectados son el Instituto Gascón y el Instituto Gascón SUM, ubicados en las calles Serrano 1261 y Gurruchaga 1254, respectivamente.

A horas de las elecciones, la Justicia suspendió a dos centros de votación en la Ciudad de Buenos Aires por peligro de derrumbe

Hace 27 minutos
En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar, dijo Leo Gentili.

Leo Gentili criticó con dureza a Jürgen Klopp por su comentario en el que "los argentinos crecen sin ventanas": "El tipo se transformo en un boludo"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3825 del sábado 25 de octubre de 2025

Hace 1 hora