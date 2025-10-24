IR A
Allanaron la casa de Catalina Gorostidi de Gran Hermano: los motivos

La influencer es investigada por la Justicia por promocionar apuestas ilegales, al igual que pasó con Joel Ojeda, su expareja. Le secuestraron un celular y una agenda.

La influencer y exparticipante de Gran Hermano, Cataliana Gorostidi, sufrió el allanamiento de su casa por promocionar apuestas ilegales, causa por la cual fue imputada. Esto mismo había sucedido días atrás con su expareja, Joel Ojeda, con el mismo caso.

El periodista Mauro Szeta informó en su cuenta de X que el allanamiento fue solicitado por fiscalía especializada en juego de azar que está a cargo del fiscal Juan Rozas. Las imágenes que fueron tomadas por la Policía de la Ciudad muestran el secuestro de un celular y una agenda.

El motivo tiene que ver con que es acusada de publicitar al menos 6 plataformas de juegos de azar ilegales, que operan sin controles ni autorización, con la intención de captar posibles jugadores y ofreciendo una suma de dinero a cambio.

Misma situación ocurrió con Joel de Gran Hermano, quien fue arrestado por promocionar juegos de azar ilegales. "La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel", contó el abogado penalista Gabriel Lezzi.

