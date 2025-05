Inminentes regresos a Gran Hermano: varios exparticipantes volverán a la casa

Ante esto, fue Catalina Gorostidi quien se encargó de contar que los exparticipantes volverán a entrar: "Jueves casamiento de Brian. Sexta vez que voy a entrar a esa casa, que ya es mi casa". Es importante recordar que la santafesina rompió un impensado récord en Gran Hermano Argentina, por lo que esto podría extenderlo aún más.

Catalina Gorostidi vuelve Gran Hermano casamiento Brian tweet Catalina Gorostidi confirmó la visita a Gran Hermano. Captura X

Luego, durante su visit a All Access, el exparticipante Giuliano Vaschetto dio más detalles sobre el casamiento: "Los que están en la casa no tienen contacto con nosotros, imaginate sino contener a tantas personas que no den información. Van a ver el casorio desde el SUM. Los que entremos, vamos a estar separados". De esta manera, los 10 finalistas pasarán a tener un rol secundario en la visita, algo muy insólito para Gran Hermano 2024-25.

Embed -Sabrina: "Santi Del Moro dijo en la radio que entran todos al casamiento, pero de la Casa al SUM, lo miran por TV"



-Giuliano: "Los chicos van a ver el casorio desde el SUM. Los que entremos vamos a estar separados de.."#granhermano pic.twitter.com/f7ZS17c0kA — GRAN HERMANO • Fans (@GranHermano_HOY) May 12, 2025

