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7 de julio de 2026 Inicio

Enzo Fernández, tras dar vuelta el partido ante Egipto: "El apoyo argentino es fundamental para nosotros"

El responsable del gol de la victoria agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a sus colegas. "Tengo unos compañeros de una calidad terrible", celebró.

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Enzo Fernández convirtió el tercer gol que dio vuelta el partido ante Egipto.

Enzo Fernández convirtió el tercer gol que dio vuelta el partido ante Egipto.

Enzo Fernández agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a sus colegas tras convertir el gol que dio vuelta el partido ante Egipto. "Agradezco a Dios, soy un privilegiado, toda la gloria a él", remarcó el jugador ante la prensa y resaltó: "Tengo unos compañeros de una calidad terrible y en los últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay huecos".

Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
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"Se me llena el corazón de emoción y orgullo, sabemos que los argentinos nos están apoyando y eso es fundamental para nosotros", sostuvo el futbolista minutos después del partido en una segunda entrevista. El futbolista confesó que venía anhelando el gol "hace tres años".

"Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido más allá de las dificultades y la adversidad, estamos juntos siempre", elogió Enzo en TyC Sports.

"Ya pasaron cuatro años de Qatar, lo que venimos a hacer es a disfrutar un mundial más, a representar a nuestro país, a querer ganarlo nuevamente porque el fútbol se olvida de lo que pasó atrás", concluyó el jugador al borde de la cancha.

El deportista celebró seguir "vivos" y pidió ir "para adelante". "Esto es Argentina", señaló Enzo y aseguró: "Estos momentos de dificultad, adversos durante el partido nos dejan una enseñanza a todos".

Cómo fue el gol agónico de Enzo Fernández que dio vuelta el partido

Argentina se jugaba el todo por el todo durante el segundo tiempo y, después de una excelente jugada que fabricó solo Lautaro Martínez, el centro cayó perfecto en la cabeza de Enzo Fernández y fue solo cuestión de empujarla con fuerza para cerrar un gol agónico.

Gracias a ese tanto, la Selección albiceleste jugará los cuartos de final este sábado a las 22 contra el ganador del partido entre Colombia y Suiza de este martes a las 17.

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