La premonición de Valentina Cervantes que se cumplió con el gol de la victoria de Enzo Fernández

La pareja del mediocampista había asegurado que el futbolista estaba "muy contento" y, al ser consultada por la posibilidad de un gol, la influencer había deslizado una profética frase.

Argentina ganó gracias al tercer gol de Enzo Fernández que le dio la ventaja a la Selección albiceleste. Sorpresivamente, su pareja y madre de su hijo, Valentina Cervantes , tuvo una premonición antes del partido sobre la posibilidad de que su novio marcara un tanto para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con el triunfo de Argentina, así quedan los cruces de cuartos de final

Un periodista de TyC Sports le sugirió: “Quién te dice que hoy convierte, puede ser el día”. “Ojalá, está muy contento. Me dijo que está feliz hoy” , contestó la exparticipante de MasterChef Celebrity, dejando entrever que algo importante podía suceder en el Mercedes-Benz Stadium.

Horas después, el cabezazo de Enzo tras un centro de Lautaro Martínez selló el 3-2 ante Egipto y desató la celebración de todo el plantel en Atlanta. Su familia lo alentó desde la tribuna.

"ME DIJO QUE ESTÁ FELIZ HOY" @matipelliccioni habló con Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, en la previa de Argentina - Egipto. pic.twitter.com/32AiltbFli

"Lo amo y sabe que toda la familia, tanto sus padres, sus hijos, yo, estamos muy orgullosos de él , y de dónde llegó y cómo trabaja día a día para ser lo que es hoy", concluyó la madre de Benjamín y Olivia. Finalmente, la influencer estaba en lo correcto y la alegría de Enzo lo empujó en los últimos minutos del partido para llevar tranquilidad a Argentina.

Tras el épico triunfo de este martes, la Albiceleste enfrentará a Suiza en cuartos de final el próximo sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City.

Enzo Fernández, tras dar vuelta el partido ante Egipto: "El apoyo argentino es fundamental para nosotros"

El futbolista agradeció al cuerpo técnico, a los hinchas y a sus colegas tras convertir el gol que dio vuelta el partido ante Egipto. "Agradezco a Dios, soy un privilegiado, toda la gloria a él", remarcó el jugador ante la prensa y resaltó: "Tengo unos compañeros de una calidad terrible y en los últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay huecos".

"Se me llena el corazón de emoción y orgullo, sabemos que los argentinos nos están apoyando y eso es fundamental para nosotros", sostuvo el futbolista minutos después del partido en una segunda entrevista. El futbolista confesó que venía anhelando el gol "hace tres años".

"Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido más allá de las dificultades y la adversidad, estamos juntos siempre", elogió Enzo en TyC Sports.