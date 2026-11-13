Explosión en Remedios de Escalada: el lugar exacto donde ocurrió la tragedia

Ante la impresionante explosión que se dio en la localidad de Remedios de Escalada , que dejó a más de 14 personas heridas , se dio a conocer el lugar exacto donde ocurrió la tragedia que dejó a cinco heridos de gravedad y obligó a evacuar un jardín de infantes y un geriátrico. Según la explicación inicial, una máquina averió un caño de media presión.

El hecho se produjo en la vereda de una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán y Del Valle Berlucea , en Remedios de Escalada, en la localidad de Lanús. Al lugar acudieron el personal del SAME y también de la Policía Bonaerense.

En la información oficial indican que Metrogas " realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

Metrogas ordenó el corte de gas de inmediato para evitar que el fuego se propague por las casas, a la vez que el tránsito está cortado en, al menos, cinco cuadras a la redonda.

Miriam, una vecina de la zona, habló con C5N y lamentó: "Es terrible, no saben lo que son las llamas. Es el centro comercial de la zona y lo que explotó fue uno de los caños maestros que rompió todo. No pueden controlar el gas". Mabel, por su parte, narró que sintió que "le explotó la casa" y contó que se le quemaron todos los cables de la propiedad. "Es horrible no saber si voy a tener que evacuarme o no", lamentó.

El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó"

La fuerte explosión registrada en la localidad de Remedios de Escalada, provocada por la rotura de un caño de la red de gas, provocó la destrucción total de un negocio dedicado a la venta de fiambres. El dueño del establecimiento confirmó que hay varios heridos y detalló que siete empleados se encontraban en su interior al momento del estallido.

"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho, sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.