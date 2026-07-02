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Se conocieron los chats privados de Wanda Nara y una frase lapidaria contra Mauro Icardi desató la guerra

La empresaria, preocupada por el futuro del padre de sus hijas, opinó y apuntó contra la China Suárez.

Wanda no se guardó nada.

Wanda no se guardó nada.

Redes sociales

Este jueves, el periodista Santiago Riva Roy reveló los mensajes que intercambió con Wanda Nara y desató una nueva polémica. En la conversación, la empresaria opinó sobre el presente y el futuro futbolístico de su ex, Mauro Icardi, cuestionó algunas de las decisiones que tomó en los últimos meses y, además, hizo fuertes declaraciones sobre la China Suárez.

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Todo sucedió cuando el periodista mostró en DDM los mensajes que intercambió con la empresaria, en ellos Wanda dejó en claro que, a su entender, la vida personal de Icardi estaría afectando directamente su carrera deportiva.

Gentileza: DDM

Gentileza: DDM

Según se puede entender, la mediática cuestionó las salidas nocturnas y exposición pública que mantiene su ex. Al mismo tiempo, diferenció la vida que llevaba cuando el delantero estaba en una relación con ella, “ningún jugador que está sin club negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol”, escribió Wanda en uno de los mensajes que salieron a la luz. Además, pidió que no la responsabilicen por el presente de Icardi e invitó a que se fijen en el entorno actual que rodea al futbolista, “no me culpen a mí”, expresó.

En la conversación, se puede leer que Wanda responsabiliza completamente a su novia, quien lo acompaña en las noches de discoteca porteña, “ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro”, en ese sentido destacó que, durante los años que estuvo casado, el futbolista no protagonizaba este tipo de situaciones, "jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación”.

Por otro lado, la conductora remarcó otro aspecto que considera importante al momento de analizar la carrera de Icardi, “además jamás lo dejé sin club”.

Qué pidió la China Suárez a cambió de mudarse a Turquía

Lejos de calmar las aguas, Santiago reveló cuál es la condición que la China Suarez le habría puesto a Mauro Icardi para mudarse con él a Turquía, “Wanda me dice que la China pautó con Mauro que se iba a Turquía si la banca a ella, a su mamá, a la pareja de su mamá y a las dos niñeras”, detalló.

La pareja en Tequila.

La pareja en Tequila.

Luego amplió la situación y reveló la información que le facilitó la propia Nara, “Mauro banca a cinco personas y la China liberó a los papás de la cuota alimentaria a cambio de que le den los permisos para ir a Turquía”.

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