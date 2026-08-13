Se supo qué pasó en el Mundial 2026 que terminó con la relación de Sabrina Rojas y José Chatruc

La separación de Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc fue una de las noticias que sorprendió a los fanáticos de la farándula. En los últimos días, cada uno dio su parecer sobre la situación. En esta ocasión le tocó al propio exfutbolista, quien explicó qué pasó realmente.

En diálogo con Sálvese quien pueda (América TV), Chatruc comentó que la distancia y la carga de trabajo durante el Mundial 2026 fueron los factores que terminaron desgastando el vínculo. " Sí tuvo que ver la distancia, también el Mundial. Yo tuve mucho trabajo, con poca batería, y eso también a veces afecta", reconoció.

El exfutbolista fue claro al descartar que hubiera existido algún conflicto puntual o una situación determinante. "Son cosas nuestras, nada particular", aclaró, antes de destacar el buen recuerdo que le dejó la relación. "La pasamos bárbaro y es una mujer increíble y yo lo disfruté mucho", señaló, en un tono que coincidió con el del comunicado que Sabrina había publicado días antes en sus redes.

La explicación de Chatruc también apuntó a la madurez como criterio para tomar la decisión. "Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro en este caso y a esta altura de nuestra vida, como ella dijo en su programa, por ahí es no perder tiempo y seguir para adelante", indicó, dejando en claro que ambos habían llegado a la misma conclusión de manera consensuada.

Fue Sabrina Rojas quien tomó la iniciativa de comunicar públicamente el fin de la relación. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la conductora de Pasó en América hizo un breve comunicado para despejar especulaciones y contar su versión.

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla", escribió la actriz, trazando un cierre sin conflictos.

Redes sociales

También tuvo palabras muy especiales para el exfutbolista: "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo". Chatruc respondió en el mismo registro desde sus redes: "Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri".

La relación había comenzado a principios de 2026, cuando una foto de ambos en una cena privada circuló en redes y la panelista Paula Varela confirmó el romance en Intrusos. Los dos formaban parte del mismo grupo de amigos desde hacía tiempo y el vínculo se fue consolidando de manera paulatina, con viajes compartidos y salidas públicas hasta que el Mundial y la distancia pusieron a prueba lo que habían construido.