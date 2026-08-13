La figura de Telefe que dejó OnlyFans: "Necesitaba plata fácil, pero la gente que lo consume es rara"

Un ex Gran Hermano contó su experiencia inesperada detrás de la decisión de hacerse una cuenta de contenido para adultos. Los pedidos que terminaron poniendo a prueba sus propios límites.

El ex participante de Gran Hermano 2023 Hernán Ontivero, conocido como el “Negro Onty” , contó que decidió cerrar su cuenta de OnlyFans después de una experiencia que, según reconoció, nunca disfrutó. “Abrí el OnlyFans porque me hacía falta plata rápida y la hice” , explicó durante una entrevista con un programa de streaming.

Ontivero fue todavía más contundente al referirse a quienes consumían su contenido: “No me gustó nada, porque, boludo, el que consume eso es medio raro” . El cordobés aclaró que había recurrido a la plataforma principalmente por una necesidad económica y no por interés en exhibirse.

Lo expuesto fue parte de una entrevista con Lina TV. Allí el exjugador del reality de Telefe contó había abierto su perfil en abril, con una suscripción mensual de seis dólares y la posibilidad de solicitar contenido personalizado. En ese momento se presentaba como alguien que trabajaba en “redes, TV y streaming”.

La decisión se inscribe en un período marcado por dificultades económicas después de su salida de Gran Hermano. Ontivero ya había contado que llegó a realizar trabajos como gigoló para subsistir en Buenos Aires y que atravesó momentos en los que incluso no tenía vivienda estable.

Según relató, Ontivero prácticamente no publicó material explícito: “Yo no mostraba nada” , afirmó. Dijo que apenas había subido algunas fotografías y dos videos, aunque uno de ellos ni siquiera lo mostraba directamente a él.

El problema apareció con los pedidos personalizados. “El morbo no termina nunca, porque un día te piden algo y después lo quieren más, y después lo quieren más”, sostuvo, antes de cuestionar hasta dónde pueden llegar algunas exigencias de los usuarios.

Entre las situaciones que recordó, mencionó a un hombre que le transfirió inicialmente 100 mil pesos y le ofreció pagarle hasta 200 mil por una videollamada en la que debía cumplir una determinada fantasía. “Me dio asco. Tuve que cortar a los tres segundos”, contó. También admitió: “Tampoco le devolví la plata. No voy a mentir”.

La experiencia terminó de convencerlo de abandonar la plataforma. Su relato muestra que OnlyFans fue para Ontivero una salida económica rápida dentro de un contexto de necesidad, pero también una actividad que chocó con sus propios límites. Meses antes, había resumido esa lógica de manera similar: “OnlyFans es plata al toque, aunque no me guste”.