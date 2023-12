Se confirmó quién es la figura histórica que reemplazará a Ángel de Brito en el Bailando 2023

Reacción Ángel De Brito a Charlotte Caniggia contra Yanina Latorre Captura América TV

"Me avisa la producción que ya consiguieron reemplazo para mi, la semana que viene. Me acaban de pasar el nombre, pero no sé si puedo decirlo", explicó en vivo el conductor, ya que durante la semana que viene se ausentará unos días del certamen.