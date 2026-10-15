IR A
IR A

Se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie de Coppola

Más anécdotas, más descontrol y más Guillote. En el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ anuncia el regreso de su serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín.

Se confirmó la fecha de lanzamiento de la segunda temporada.

Se confirmó la fecha de lanzamiento de la segunda temporada.

La segunda temporada de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llega el 23 de octubre en exclusiva a Disney+. Porque si algo aprendió Guillermo Coppola a lo largo de los años es que toda historia tiene más de una versión. Los nuevos episodios invitan a seguir descubriendo qué ocurrió realmente detrás de algunas de las anécdotas más sorprendentes de una vida extraordinaria, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las personalidades más influyentes de la época.

Shakira en el Las mujeres ya no lloran tour.
Te puede interesar:

Shakira resaltó el trabajo de Antonio de la Rúa en su gira: "En la vida todo se transforma"

La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

Coppola, el representante está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd quien además se desempeña como showrunner y está escrita por Emanuel Diez. La serie está realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

Datos clave

Título: Coppola, el representante – Temporada 2

Fecha de estreno: 23 de octubre en Disney+

Género: Comedia

Locaciones: Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles

Creado por: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Director y Showrunner: Ariel Winograd.

Autor: Emanuel Diez

Compañía de producción: Pampa Films y Gloriamundi Producciones

Elenco:

  • Juan Minujín (Guillermo Coppola / Juan Minujín)
  • Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González)
  • Macarena Achaga (Amalia Hassan)
  • Jorgelina Aruzzi (Corina)
  • María Marull (Silvia)
  • Anna Favella (Doménica)
  • Rodrigo Noya (Lucas Mateo)
  • James Thomas Snyder (Micky Thorncroft)
  • Joaquín Ferreira (Poli Armentano)
  • Agustín Sullivan (Carlitos Jr)
  • Mónica Raiola (Mary)
  • Marina Bellati (Viviana)
  • Alan Sabbagh (Mariano)
  • Nicolás Mateo (Mariano Cúneo Libarona)

DISNEY+ en América Latina

En América Latina, Disney+ es el servicio de streaming que ofrece acceso a la propuesta de entretenimiento más amplia para todas las edades, con películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu. Cuenta con una colección de contenidos originales exclusivos que incluye largometrajes, documentales, series de acción real y animación, cortometrajes y transmisiones en vivo de eventos culturales y deportivos a través de ESPN, la marca deportiva más reconocida de la región. Para obtener más información, ingresar a disneyplus.com.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda fue a buscar a su hija con la Policía

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

Las desgarradoras despedidas de Breaking Bad a RJ Mitte: Bryan Cranston y Aaron Paul lo recordaron con dolor

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

RJ Mitte tenía 34 años.

De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.

Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan: "Va a estar siempre..."

últimas noticias

play
El infiltrado que agredió al móvil de C5N en Congreso en la Quinta Marcha Federal Universitaria.

Video: un infiltrado le pegó en vivo a un camarógrafo de C5N

Hace 7 minutos
Una chicana de un jurado a otro en Masterchef fue tendencia.

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana en MasterChef que no dejaron pasar en redes sociales: "Para eso me pagan"

Hace 23 minutos
Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

Nicolás Maduro se declaró inocente en Estados Unidos de los cargos por "torturas"

Hace 29 minutos
La violenta discusión comenzó dentro del cine y continuó en los pasillos del shopping,

Escándalo, golpes y gas pimienta: dos mujeres fueron detenidas tras una pelea por los asientos en un cine

Hace 34 minutos
El periodista cruzó con dureza a un artista.

Un famoso actor pidió a la gente que no mire LAM y Ángel de Brito explotó: "¿Quién sos?"

Hace 41 minutos