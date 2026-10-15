Se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie de Coppola Más anécdotas, más descontrol y más Guillote. En el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ anuncia el regreso de su serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín. Agregar C5N en









Se confirmó la fecha de lanzamiento de la segunda temporada.

La segunda temporada de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llega el 23 de octubre en exclusiva a Disney+. Porque si algo aprendió Guillermo Coppola a lo largo de los años es que toda historia tiene más de una versión. Los nuevos episodios invitan a seguir descubriendo qué ocurrió realmente detrás de algunas de las anécdotas más sorprendentes de una vida extraordinaria, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las personalidades más influyentes de la época.

La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

Coppola, el representante está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd quien además se desempeña como showrunner y está escrita por Emanuel Diez. La serie está realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

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Datos clave Título: Coppola, el representante – Temporada 2

Fecha de estreno: 23 de octubre en Disney+ Género: Comedia Locaciones: Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles Creado por: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Director y Showrunner: Ariel Winograd. Autor: Emanuel Diez Compañía de producción: Pampa Films y Gloriamundi Producciones Elenco: Juan Minujín (Guillermo Coppola / Juan Minujín)

Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González)

Macarena Achaga (Amalia Hassan)

Jorgelina Aruzzi (Corina)

María Marull (Silvia)

Anna Favella (Doménica)

Rodrigo Noya (Lucas Mateo)

James Thomas Snyder (Micky Thorncroft)

Joaquín Ferreira (Poli Armentano)

Agustín Sullivan (Carlitos Jr)

Mónica Raiola (Mary)

Marina Bellati (Viviana)

Alan Sabbagh (Mariano)

Nicolás Mateo (Mariano Cúneo Libarona) DISNEY+ en América Latina En América Latina, Disney+ es el servicio de streaming que ofrece acceso a la propuesta de entretenimiento más amplia para todas las edades, con películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu. Cuenta con una colección de contenidos originales exclusivos que incluye largometrajes, documentales, series de acción real y animación, cortometrajes y transmisiones en vivo de eventos culturales y deportivos a través de ESPN, la marca deportiva más reconocida de la región. Para obtener más información, ingresar a disneyplus.com.