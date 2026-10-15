Dan alojamiento en la Patagonia a cambio de trabajo: quiénes pueden postularse

La chacra pide 20 horas semanales de colaboración. La oferta no incluye el traslado ni los gastos diarios, por lo que el viajero deberá de hacerse cargo de su llegada y sustento.

Una chacra de montaña en El Bolsón busca voluntarios de entre 20 y 50 años para sumarse a las tareas del lugar. A cambio, ofrece alojamiento, internet y tres días libres por semana. La propuesta está publicada en Worldpackers y, según el perfil, tiene una calificación de 5 sobre 5 en las reseñas.

El intercambio no es una estadía sin obligaciones. Quienes se postulen deben aportar 20 horas de trabajo semanales y colaborar en distintas actividades de la chacra. El alojamiento no tiene costo, pero llegar hasta la Patagonia y sostener la estancia requiere gastos propios.

Los pasajes, la comida, el seguro de viaje y los traslados quedan a cargo de cada persona. Esto significa que la oferta resuelve el techo y la conexión a internet, aunque no cubre el resto de los costos del viaje. Para anotarse hay que registrarse en el sitio de la plataforma y completar los datos solicitados. En esa misma web también aparecen otras experiencias de intercambio de alojamiento por trabajo en El Bolsón y en distintos puntos de la región, especialmente en Bariloche.

Las actividades varían según la época del año. Entre las mencionadas figuran el mantenimiento general, la carpintería, las reparaciones pequeñas, la poda, la jardinería, la huerta y el cuidado del gallinero . También se necesita ayuda con la siembra y la cosecha.

A eso se suman la limpieza y el orden de la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes. La convocatoria está apuntada a personas prácticas, responsables y con iniciativa, dispuestas a involucrarse en la rutina diaria del lugar.

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Lo que incluye la oferta y los gastos que quedan por fuera

Los voluntarios pueden elegir entre tres opciones para dormir. Hay una cama en una habitación compartida con otros viajeros, un lugar en el cuarto del equipo o una carpa en el sector de campamento. También cuentan con una cocina equipada para preparar sus comidas, aunque cada participante debe hacerse cargo de sus propios alimentos.

El lugar ofrece internet de alta velocidad y un espacio para quienes quieran trabajar a distancia. Además, hay tres días libres por semana para recorrer la zona o descansar. Quedan por fuera los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa. Tampoco está incluida la comida.

Quiénes se pueden postular

Los requisitos son tener entre 20 y 50 años, hablar español con fluidez y contar con un nivel inicial de inglés. Se aceptan postulaciones individuales o en pareja. También hay pautas de convivencia. Los voluntarios deben cuidar las instalaciones, las herramientas y los utensilios, dejar limpios los espacios comunes después de usarlos y avisar si algo se rompe.

La limpieza se organiza mediante un cronograma compartido, y se prevén reuniones semanales con el anfitrión para conversar sobre dudas o propuestas. Si alguien incumple las reglas de manera reiterada, pueden pedirle que deje el voluntariado.