Susto en el río Paraná: Andrés Nocioni quedó involucrado en un accidente de lanchas Desde el entorno del exbasquetbolista remarcaron que se trató de un “incidente menor”. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Isla Gato. Por Agregar C5N en









"Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse", escribió Nocioni en X.

El exbasquetbolista de la Selección argentina, Andrés “Chapu” Nocioni sufrió un accidente de lanchas en el río Paraná, a la altura de la Isla Gato, frente a la localidad correntina de Itatí. El hecho ocurrió el martes por la noche, pero no se registraron heridos graves.

El incidente se registró cerca de las 19, en el kilómetro fluvial 1.282, cuando una lancha de Prefectura Naval Argentino, que realizaba tareas de sondeo y prevención ante la crecida del río en la zona, fue embestida por la embarcación del exdeportista, llamado “Cafañoto”, quien viajaba junto a otras dos personas.

Según detalló el medio local El Litoral, las personas involucradas fueron identificadas como Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar, del bote Prefectura, quienes sufrieron heridas leves a raíz del impacto y fueron trasladados al hospital local para su atención.

Por su parte, en la segunda embarcación viajaban Sergio Antúnez Rossi, Fabricio Guidali y el reconocido exjugador de la Generación. De acuerdo al parte médico, el Chapu no sufrió lesiones, mientras que sus amigos tuvieron lesiones leves y, tras la colisión, todos lograron salir por sus propios medios.

El Litoral Susto en el río Paraná: cuáles fueron los primeros reportes de choque que protagonizó Chapu Nocioni El choque se dio cuando el bote de Prefectura fue embestido por la lancha marca North Carolina, con matrícula Rey042160. La noticia se dio a conocer luego del relato de testigos que presenciaron el hecho, ya que al principio las autoridades no emitieron un comunicado oficial sobre el hecho hasta el momento.