Denuncian estafas por el álbum de figuritas del Mundial 2026: cómo detectarlos Comenzaron las ventas de figuritas en plataformas online. La empresa fabricante confirmó que el producto original aún no salió al mercado y llegará en las próximas semanas. Por + Seguir en







Se estima que la venta oficial del álbum y figuritas del Mundial 2026 sea a fines de abril, principio de mayo

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026 comenzó el furor de por la venta del álbum y figuritas, sin embargo, en las últimas horas se hicieron denuncias por estafas. ¿Cómo detectarlo?

La confusión comenzó con la promoción de los mismos, a través de plataformas online a modo de preventa por lo que muchos podrían hacer la compra anticipada de lo que no sería el producto original. En ese punto, Panini, la empresa oficial, anunció que “aún no hemos anunciado la fecha de salida en Argentina”.

La compañía también aclaró que el único distribuidor oficial en el país es NEW RITA S.A., y que los puntos de venta habilitados serán Zona Kids y la tienda oficial de Panini en Mercado Libre. “El lanzamiento oficial de la colección se anunciará oportunamente a través de nuestras redes sociales oficiales y medios masivos de comunicación”, habían anticipado en sus redes sociales.

La compañía recién hace una semana revelaron cómo es la portada, los sobres y figuritas, pero hasta el momento no dieron a conocer la fecha exacta de cuándo se podrán a la venta. De igual modo, se estima que recién de manera oficial llegará sobre fines de abril o principios de mayo, por lo que cualquier publicación disponible hoy corresponde a una copia no autorizada.

Embed - Panini Argentina on Instagram: "La espera ha terminado. El álbum Panini de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia ha llegado. La portada. Los sobres. Las figuritas. La colección oficial ha sido revelada. #PaniniSport #PaniniFWC26 #FIFAWorldCup #FWC26" View this post on Instagram Denuncian estafas por la venta del álbum del Mundial 2026: cuáles son las diferencias Portadas con colores distintos a los oficiales, como por ejemplo, el fondo es de color negro en lugar de blanco.





Selecciones con menos jugadores de lo habitual.





Distribución irregular de páginas por equipo.





Falta de identificación clara del fabricante.