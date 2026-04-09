Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad" La hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se refirió al testimonio de su padre en el Palacio legislativo, en el marco del debate por un proyecto de ley contra las falsas denuncias. + Seguir en







"Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo", expresó Anna del Boca.

En el marco del debate por un proyecto de ley contra las falsas denuncias, se presentó Ricardo Biasotti a relatar su historia en el Congreso de La Nación. Su hija, Anna del Boca, rompió el silencio y se refirió a sus declaraciones. “No me interesa iluminar más esta oscuridad”.

La hija de Andrea del Boca fue contundente respecto al testimonio brindado por Biasotti en el Palacio Legislativo y también pidió cerrar este capítulo de su vida, que para ella, ya fue saldado y no necesita revivir. En conversación con A la Barbarossa (Telefe) explicó: "Fíjense quién expone esta situación y a mí devuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años, no me interesa emocionalmente ni económicamente. Estoy grande y vaya casualidad, el que utiliza este momento para seguir con este circo... en vez de dejarme en paz el supuesto papá del año".

"Sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir. No me voy a cansar de repetir que escuchen a las infancias. Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo. Me empiezan a psicopatear de todos lados para convencerme de que pida perdón, mi recomendación, llámense al silencio. Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme", continuó explicando en la entrevista.

La expareja de Andrea Del Boca fue denunciado por amenazas, violencia de género y secuestro, las cuales fueron desestimadas por la Justicia. En ese marco, fue a prestar testimonio en el Congreso de la Nación para sustentar un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada que busca penalizar las falsas denuncias.

Biasotti "No apelé porque entendí que este caso como muchos más, quedan archivados. No soy la primera ni la última a la que no le creen. Y quiero aclarar, yo denuncié, dejen en paz a Andrea Del Boca. Yo me despojo de comprobarle mi credibilidad al resto, ese es mi fallo a favor", expresó una Anna del Boca sólida frente a un panel inquisidor.

Para concluir su descargo, la joven le respondió a la panelista Analía Franchín sobre qué siente cuando le "dicen que las pericias comprobaron que vos fuiste manipulada". Anna respondió: "Para mí es desacriditar un relato decir eso. No me interesa iluminar más esta oscuridad, tengo muy en claro los vínculos que quiero cuidar y los que siempre me cuidaron".