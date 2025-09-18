Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía El actor y protagonista de la histórica serie sorprendió al ponerle un punto final a la ilusión de los miles de fanáticos.







Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

El actor Federico D'Elía confirmó la cancelación definitiva de la película de Los Simuladores y terminó con la ilusión de los miles de fanáticos por volver a Mario Santos, Emilio Ravenna, Pablo Lamponne y Gabriel Medina juntos en acción luego de más de 20 años desde el final de la serie.

A través de su cuenta de X, D'Elía se metió de lleno en una de las polémicas del partido entre River y Palmeiras y discutió con el usuario @FutbolFichajes al respecto. Luego, la propia cuenta deportiva fue la cual le preguntó por el lanzamiento del filme: "¿Se hace la película de Los Simuladores? ¿O definitivamente ya no hay chances?".

Ante esto, el reconocido actor fue contundente y rompió el corazón de los fanáticos de la histórica serie, ya que reveló: "No creo". Con estas palabras, dejó entrever que la situación llegó a un punto límite en el que se necesitará de un milagro para que consigan la financiación, el problema central detrás de la demora para el inicio de las filmaciones.

No creo — Federico D'Elia (@fededelia1) September 18, 2025

Vale recordar que el anuncio oficial fue el 18 de marzo de 2022 y llegó por parte de Paramount en sus redes sociales, donde habían informado que la película de Los Simuladores se estrenaría en cines en 2024. De esta manera, luego de más de tres años desde esa publicación, la esperanza de los fans no ha hecho más que disminuir día tras día y ya no queda mucha ilusión por una realización del filme.