IR A
IR A

Se destacaba en el teatro pero un papel polémico le dio el salto a la fama en Holywood: de quien se trata

El personaje fue mucho más que otro personaje dentro de la carrera del actor. La interpretación ayudó a construir su imagen como una de las grandes estrellas de Hollywood.

Robert Redford

Robert Redford, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, durante una de sus interpretaciones más recordadas.

  • Una trayectoria marcada por grandes películas y personajes inolvidables.
  • El recorrido de una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.
  • Los comienzos de una carrera que atravesó distintas etapas de Hollywood.
  • Una historia ligada a algunos de los títulos más recordados de su época.

Se destacaba en el teatro pero un papel polémico le dio el salto a la fama en Holywood: antes de convertirse en una de las grandes figuras del cine estadounidense, ya había construido una trayectoria como actor, ¿de quien se trata?.

Preocupación por Tini Stoessel.
Te puede interesar:

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

La película fue Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill y protagonizada junto a Paul Newman. Allí, el interprete se puso en la piel de Sundance Kid, uno de los dos famosos forajidos del Viejo Oeste, en una actuación que quedó asociada para siempre con su imagen.

El film se inspiró en dos personajes que realmente existieron. Butch Cassidy era el alias de Robert LeRoy Parker, mientras que Harry Alonzo Longabaugh era conocido como Sundance Kid. Ambos formaron parte de la llamada Wild Bunch, una banda vinculada con asaltos a bancos y trenes durante los últimos años del siglo XIX. Sus nombres quedaron asociados a algunos de los robos más famosos del Viejo Oeste.

Cuál fue el papel que cambió la carrera de Robert Redford

Robert Redford llegó a Butch Cassidy and the Sundance Kid después de varios años de trabajo en televisión, cine y teatro. Aunque ya era reconocido como actor, todavía no había alcanzado el nivel de popularidad que tendría durante las décadas siguientes.

La oportunidad apareció con el personaje de Sundance Kid, un pistolero reservado y de pocas palabras que formaba una dupla inseparable con Butch Cassidy, interpretado por Paul Newman. La cinta tomó como punto de partida la historia real de ambos criminales, pero se alejó del western tradicional para mostrar una versión más humana de sus protagonistas. El resultado fue una combinación de aventura, humor y drama que conquistó al público.

Uno de los grandes atractivos de la producción fue la química entre Robert Redford y Paul Newman. Sus roles tenían personalidades diferentes, pero funcionaban como un equipo perfecto. Mientras Butch Cassidy aparecía como el más ingenioso y hablador, Sundance Kid era más silencioso y observador. Esa diferencia permitió que ambos personajes se complementaran y convirtió la relación entre ellos en uno de los elementos centrales de la historia.

Su apariencia, su estilo contenido y la personalidad que le imprimió al personaje contribuyeron a convertirlo en una figura especialmente atractiva para el público. A partir de entonces, comenzó una nueva etapa profesional que lo llevaría a protagonizar algunas de las películas más importantes de las décadas de 1970 y 1980. La producción recibió siete nominaciones a los premios Oscar y ganó cuatro estatuillas, entre ellas las correspondientes a mejor guion original, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor canción.

Noticias relacionadas

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

últimas noticias

La noche anterior, Callejero Fino participó del show de Arcángel en el Movistar Arena. 

Detuvieron al cantante Callejero Fino por conducir una camioneta sin patente y llevar una pistola

Hace 17 minutos
Thiago Almada, el principal eje de River.

River domina y tiene intensidad, pero le falta efectividad: empata 0-0 en su visita a Banfield

Hace 34 minutos
Sturzenegger descartó la intervención del Gobierno ante el endeudamiento de los hogares y apuntó contra los bancos

Desde el Gobierno descartan intervenir por el endeudamiento y apuntan contra los bancos

Hace 36 minutos
Alejandro Lernes estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y defendió la gestión libertaria. 

Alejandro Lerner hizo estallar las redes con una polémica declaración: "Argentina es como una mujer abusada"

Hace 49 minutos
Dibu Martínez usa la camiseta 26 en su temporada debut en Chelsea.

De la calentura por un gol en contra a una salvada épica: el agitado debut del Dibu Martínez en Chelsea

Hace 58 minutos