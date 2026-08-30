Se destacaba en el teatro pero un papel polémico le dio el salto a la fama en Holywood: de quien se trata El personaje fue mucho más que otro personaje dentro de la carrera del actor. La interpretación ayudó a construir su imagen como una de las grandes estrellas de Hollywood. Agregar C5N en









Robert Redford, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, durante una de sus interpretaciones más recordadas.

Una trayectoria marcada por grandes películas y personajes inolvidables.

El recorrido de una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

Los comienzos de una carrera que atravesó distintas etapas de Hollywood.

Una historia ligada a algunos de los títulos más recordados de su época. Se destacaba en el teatro pero un papel polémico le dio el salto a la fama en Holywood: antes de convertirse en una de las grandes figuras del cine estadounidense, ya había construido una trayectoria como actor, ¿de quien se trata?.

La película fue Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill y protagonizada junto a Paul Newman. Allí, el interprete se puso en la piel de Sundance Kid, uno de los dos famosos forajidos del Viejo Oeste, en una actuación que quedó asociada para siempre con su imagen.

El film se inspiró en dos personajes que realmente existieron. Butch Cassidy era el alias de Robert LeRoy Parker, mientras que Harry Alonzo Longabaugh era conocido como Sundance Kid. Ambos formaron parte de la llamada Wild Bunch, una banda vinculada con asaltos a bancos y trenes durante los últimos años del siglo XIX. Sus nombres quedaron asociados a algunos de los robos más famosos del Viejo Oeste.

Cuál fue el papel que cambió la carrera de Robert Redford Robert Redford llegó a Butch Cassidy and the Sundance Kid después de varios años de trabajo en televisión, cine y teatro. Aunque ya era reconocido como actor, todavía no había alcanzado el nivel de popularidad que tendría durante las décadas siguientes.

La oportunidad apareció con el personaje de Sundance Kid, un pistolero reservado y de pocas palabras que formaba una dupla inseparable con Butch Cassidy, interpretado por Paul Newman. La cinta tomó como punto de partida la historia real de ambos criminales, pero se alejó del western tradicional para mostrar una versión más humana de sus protagonistas. El resultado fue una combinación de aventura, humor y drama que conquistó al público.