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Guerra entre dos figuras de América TV en pleno vivo: "¿Querés que me arrodille?"

El enfrentamiento entre las dos panelistas mostró la tensión que venía acumulándose desde antes y que terminó estallando al aire.

Crisis entre dos panelistas de América TV.

Crisis entre dos panelistas de América TV.

Carolina Molinari y Pilar Smith fueron las protagonistas este miércoles de un fuerte cruce en vivo durante la emisión de LAM en América TV. La tensión explotó cuando Molinari acusó a su compañera de haber ido a quejarse con la producción por algo relacionado con ella, poniendo en riesgo su fuente de trabajo sin haberlo hablado cara a cara primero.

La participante tomó una decisión tras una madrugada furiosa en la casa.
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La confrontación se desarrolló frente a todo el panel y la audiencia. Molinari expuso la situación al aire: "¿Te mortifica esta pavada y no las miles de barbaridades que te dicen? Por Dios, ponele que me molesta el cuaderno, ¿tanto te afecta? Es mi trabajo también que vos vayas a la productora a quejarte".

Smith respondió señalando que ya le había pedido disculpas y que la había llamado al día siguiente. Pero la mediática no lo consideró suficiente: "Me mandaste un audio, pero tarde, porque ya habías hablado con la producción". El intercambio aumentó el tono cuando Smith respondió con ironía: "¿Querés que vaya caminando a Luján para que me perdones? ¿Querés que me arrodille?".

El ida y vuelta continuó hasta que la producción del programa decidió intervenir cortando el conflicto con el video de la entrevista de Marcelo Polino, que era el contenido que había dado origen a toda la disputa.

¿Qué pasó entre Caro Molinari y Pilar Smith?

Lo que generó el cruce fue una situación vinculada a un comentario relacionado con Marcelo Polino que había generado malestar entre las panelistas. Lo que encendió la mecha no fue el episodio en sí, sino la decisión de Smith de llevar el reclamo directamente a la producción sin hablarlo antes con Molinari, algo que esta última interpretó como una traición a la confianza entre compañeras.

El conflicto entre ambas no sorprendió del todo en el ambiente televisivo. El panelista Pepe Ochoa, durante una visita a El Observador, había sido claro al referirse a Smith: "No me gusta. Me parece que se subió a un carro de diva y cree que es la predilecta de Ángel, eso se lo tiene que ganar con el tiempo, yo estuve 10 años para eso".

Ochoa también cuestionó la forma en que Smith presenta sus primicias: "El cuentito ese de que la tengan que ponchar, ponerle música especial y que abra la libretita... no se gana así, sino dando buena data de primera mano". Y apuntó directo contra su trato con el resto del equipo: "Se la pasa peleando con las compañeras, se queja, no me gusta lo que hace. Se lleva mal con todas, todas me hablan mal de ella. Una cosa es ser peleadora al aire, banco, y otra cosa es ser mala compañera".

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