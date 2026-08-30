Nueva visión: como fue la increíble transformación del actor Simon Baker

Simon Baker, protagonista de El mentalista, sorprendió con su nueva imagen a los 57 años y una apariencia alejada de la que lucía en la exitosa serie.

Nueva visión : Simon Baker, reconocido mundialmente por interpretar a Patrick Jane en El mentalista, volvió a llamar la atención de sus seguidores a los 57 años. C ómo fue la increíble transformación del protagonista de la famosa producción.

La ficción policial que protagonizó durante siete temporadas fue uno de los grandes éxitos de su trayectoria. Sin embargo, después de su final en 2015, Baker decidió tomar distancia del ritmo de Hollywood y apostar por una vida diferente. Su recorrido demuestra que el éxito del popular guion no fue el final de su carrera, sino una etapa que le permitió posteriormente elegir con mayor libertad qué historias quería contar y qué lugar ocupar dentro de la industria audiovisual.

El mentalista se convirtió en una de las series policiales más populares de su época. La producción siguió las investigaciones de Patrick Jane, un hombre con una extraordinaria capacidad de observación que colaboraba con las autoridades para resolver distintos casos.

La interpretación de Simon Baker fue fundamental para el éxito de la ficción. Su trabajo incluso le valió una nominación a los premios Emmy en 2009, aunque finalmente el galardón quedó en manos de Bryan Cranston por su actuación en Breaking Bad. Cuando la serie terminó en 2015, el actor comenzó a participar principalmente en proyectos más pequeños e independientes , muchos de ellos realizados en Australia.

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Durante los años que vivió en Estados Unidos, el actor comenzó a sentir cada vez más nostalgia por su país natal. En una entrevista con Esquire, recordó que cuando le preguntaban qué era lo que más extrañaba de Australia, su respuesta estaba relacionada con los pequeños detalles de su vida cotidiana. Entre ellos mencionó el olor del océano y las sensaciones vinculadas con las mañanas lluviosas. Para la estrella de Hollywood, regresar a Australia significó recuperar una conexión con sus raíces y encontrar una manera diferente de vivir.

Con esa postura, el intérprete eligió priorizar una vida más tranquila en lugar de sostener permanentemente el ritmo de exposición que suele acompañar a las grandes estrellas de Hollywood. El crecimiento de las plataformas de streaming también permitió que el actor regresara a proyectos de mayor alcance. Entre sus trabajos recientes se encuentran Scarpetta, producción en la que comparte elenco con Nicole Kidman, y The Narrow Road to the Deep North, donde trabaja junto a Jacob Elordi.