Fernanda Iglesias durísima contra Maratea: "Es un violento y no pudo justificar a dónde fue el dinero" En Primicias Ya entrevistaron a la panelista de los programas de chimentos que contó cómo fue que el streamer se enojó con él.







Santiago Maratea está contra las cuerdas y su reacción es salir tirando trompadas para todos lados.

FERNANDA IGLESIAS DURÍSIMA CONTRA MARATEA: "ES UN VIOLENTO"#PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/4MeENfphA8 — América TV (@AmericaTV) November 4, 2026 A la que le disparó los últimos golpes fue a Fernanda Iglesias, quien no se amedrentó y le devolvió el ataque.

Sin perder la compostura, le contestó punto por punto a Maratea y le exigió que presente los documentos que certifiquen que hizo con el dinero de las colectas.