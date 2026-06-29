La encuesta más exacta muestra quién se irá de Gran Hermano este lunes 29 de junio Las últimas proyecciones de las redes sociales ya marcan una tendencia contundente de cara a la definición. Agregar C5N en









Los sondeos digitales dejaron en la cuerda floja a un participante. Gran Hermano

La casa más famosa del país se prepara para vivir una jornada de extrema tensión con una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. Las miradas están puestas en los sondeos de las redes sociales, que ya empezaron a proyectar los primeros resultados sobre qué participante abandonará el certamen bajo la modalidad de voto negativo del público.

La antesala de este enfrentamiento definitivo se vivió durante la clásica cena de nominados, momento en el cual Santiago del Moro intervino para anunciar quiénes eran los elegidos por la audiencia para continuar en carrera. La primera en salir de la zona de peligro fue Cinzia Francischiello, quien aprovechó el micrófono para lanzar un picante descargo antes de sumarse a los festejos en el living con el resto de sus compañeros.

Con el correr de los minutos, la expectativa fue en aumento a medida que el conductor revelaba los nombres de los participantes que lograban extender su estadía en el reality de Telefe. Andrea del Boca recibió la noticia con notable emoción, seguida de cerca por Charlotte Caniggia, quien festejó con su habitual estilo, y por Manuel Ibero, el último en salir de la placa tras expresar un profundo agradecimiento por los cuatro meses de aguante recibidos.

Telefe Tras estas salvaciones, la placa definitiva quedó reducida a cinco nombres que quedaron a merced de la decisión del público. El destino de Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen está completamente echado, y las encuestas de las redes sociales ya perfilan una tendencia clara sobre cuál de ellos cruzará la puerta de salida esta misma noche.

Quién se va de Gran Hermano: esto dicen las encuestas A pocos tiempo de que se defina la nueva salida en Gran Hermano Generación Dorada, las redes sociales empezaron a registrar con fuerza las tendencias del público. Los primeros sondeos de opinión fueron difundidos a través de la cuenta Gran Hermano Encuestas en X, un espacio virtual que habitualmente sirve como termómetro para medir el pulso y las reacciones de los seguidores más fieles del reality de Telefe.

Según los datos preliminares arrojados por estas consultas virtuales, la jugadora que se perfila con mayores complicaciones para continuar en el certamen es Steffy "Campanita" Pereira. La participante concentra hasta el momento la mayor cantidad de votos en la modalidad negativa, ubicándose en la cima de las preferencias de los usuarios para cruzar la puerta de salida del programa. La votación la ubica en el segundo escalón de la lista a Yisela "Yipio" Pintos, quien también sumó un rechazo considerable por parte de los votantes. Por su parte, los restantes integrantes de la placa de nominados se mantienen con un margen de tranquilidad temporal, registrando porcentajes notablemente más bajos e irrelevantes en las mediciones recolectadas. Redes sociales A pesar de que estos votos no son de caracter oficial y representan únicamente el veredicto de los usuarios que deciden participar, dentro del ambiente televisivo se los respeta de manera singular. Históricamente, las proyecciones de este perfil especializado han logrado anticipar con un alto grado de coincidencia el destino real de los concursantes en las galas oficiales de eliminación.