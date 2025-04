En este caso, publicó una historia y confirmó que la gala del miércoles estará repleta de cosas. Vuelve el congelados y será para Selva, también habrá nominación y la expulsión o abandono.

Ahora bien, ¿quién se va? Lo más probable es que la salida sea de Katia, quien mostró su enojo contra Telefe. "Ya no tengo bronca, tengo angustia. Es una forreada, yo me quiero ir, por ahí (giratoria) o por ahí (puerta principal) y ya está, no quiero ni jugar por la moto", expresó La Tana en un primer lugar.

Y eso no fue lo único, sino que agregó: "No fui (al confesionario), pero voy a ir. Ya me debe estar escuchando. Ya había hablado hace un montón con el psicólogo. Antes descansábamos los findes, ahora ni eso. No aguanto acumular tanto, me pesa el cuerpo". De esta manera, la oriunda de La Matanza parece estar a punto de irse de Gran Hermano 2024-25.