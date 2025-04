Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro se enojó con Martina y la hizo llorar

El conductor no tuvo filtros para retar a la participante y generó un incómodo momento. "La tensión y la pelea me hace mal", expresó la jugadora envuelta en lágrimas.

Fue entonces que apuntó directo contra ella: “Recién te escuché decir, ‘no, porque me lo hace apropósito’ Chicos, me trae los sobres así la escribana y los leo uno a uno. Imaginate para mí sacar un sobre y leer Gabriela o leer Ulises, es mi trabajo”.

Pero lo que molestó a Martina fue el tono que utilizó el conductor del programa. Pero ella quiso explicar que “fue la ansiedad de querer saber nada más”. Pero no la dejó intervenir: “Esto va para todos igual. Uno tiene que salir primero, uno tiene que salir último, es lo que te toca. A veces les toca a uno, a veces les toca a otro. Para que no se lo tomen tan personal”.

Embed SE CALENTÓ DEL MORO CON MARTINA: "Si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara" #GranHermano pic.twitter.com/dcxIXMxOGt — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) April 4, 2025

Luego de que la jugadora sea enviada al patio porque estaba dentro de los menos votados, reingresó entre lágrimas y explicó en vivo: “La tensión y las peleas se me hacen bastante difíciles. Soy muy sensible. Entonces los días que está más subida de tono la casa me hace pelota. Pero bueno, ya sé que es parte del juego y es la idea, pero trato de que donde hay discusiones, yo me voy. La pelea constante también es conmigo misma en ese sentido”.

Para cerrar, Del Moro le dijo unas palabras agradables: “Igual Martu, llegaste hasta acá siendo re sensible, digamos. Sos re fuerte. El juego de muchos es gritar, pero el tuyo va para otro lado. Por algo estás ahí todavía. Sos mucho más fuerte de lo que pensás, Martu”.

Bombazo en Gran Hermano: anunciaron que una cantante "muy importante" hará un show en la casa

Con la misión de levantar los números de rating, la producción de Gran Hermano está preparando una jugada fuerte que se convertiría en un hito en la historia del reality.

Tal como lo anticipó Santiago del Moro al final de la edición de El Debate de este martes "va a haber un show muy importante de una artista muy importante dentro de la casa".

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco del adelanto y comenzaron las conjeturas sobre quién podría ser esta cantante que repetiría lo que hizo el dúo Miranda! en la edición anterior.

Aunque el conductor no brindó el nombre, todo parecería indicar que se trata de Tini Stoessel ya que se confirmó su participación en otro programa del canal, lo que la acercaría a la casa más famosa del país.