Pero en este caso, jugarán por un auto. En la edición del 2022 tuvieron que estar pegados al auto por horas hasta llegar a una final y ahí debían elegir llaves hasta que la correcta abra el 0KM. Fue Maxi Giudici el ganador de ese momento.

Gran Hermano, Julieta, Alfa, Marcos, Nacho y Maxi, "desafío del auto" Captura Telefe

Santiago del Moro les comentó a los jugadores lo que iba a pasar: "Se va a poner un juego del 0Km el lunes. van a poder elegir cuando lo ganan el 0KM o el dinero. También pueden optar por la plata. Después del galón del domingo. Tenemos juegos por el auto que será alguno de ustedes".

Asimismo, ese juego llamará la atención al televidente, puesto que cada una de las pruebas de este tipo genera audiencia, y puede liderar cómodamente el lunes.

Gran Hermano 2023: Nicolás traicionó a los "Bros" y le contó todo a Florencia

El participante Nicolás Grosman se quebró y traicionó al grupo de los "Bros" tras contarle toda la verdad del complot a Florencia Regidor, algo que marcará un antes y un después en Gran Hermano 2023.

Nicolás Grosman y Florencia Regidor Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Todo ocurrió durante una conversación de más de 20 minutos, donde Florencia atacó a Nicolás con preguntas: "¿Vos me cuidas? ¿Vos le dirías a tus amigos que no me voten? No, porque te chupa un huevo. Si vos gustases de mí, no querrías que me vaya. Nunca haces lo que querés vos, escuchás y repetís". Con esto, buscó apuntar contra su orgullo.

Pero esto no fue lo único, sino que lanzó una catarata de críticas a su forma de jugar y Nicolás buscó hacerse el tonto para no responderle, incluso acusándola de haber hablado con alguien para conseguir información. Este principio del diálogo fue un tanto tenso y provocó que Grosman terminara por quebrarse.