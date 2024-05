Furia reveló quién quiere que se vaya de Gran Hermano 2023 y pidió a su fandom que lo vote: "Vamos por..."

En primer lugar, Furia se hizo eco de la estrategia de Bautista Mascia en Gran Hermano 2023 y decidió exponerlo: "Va a perder el liderazgo porque está hablando zarpado con el otro, sabe que no se puede hablar". Vale recordar que sus tareas son las de intercambiar a un participante nominado por uno que no lo está, pero existe el vacío legal de romper el reglamento para no tener que modificar la placa.