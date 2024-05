Gran Hermano 2023: Nicolás traicionó a los "Bros" y le contó todo a Florencia

Todo ocurrió durante una conversación de más de 20 minutos, donde Florencia atacó a Nicolás con preguntas: "¿Vos me cuidas? ¿Vos le dirías a tus amigos que no me voten? No, porque te chupa un huevo. Si vos gustases de mí, no querrías que me vaya. Nunca haces lo que querés vos, escuchás y repetís". Con esto, buscó apuntar contra su orgullo.