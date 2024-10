Sandra Borghi sorprendió con una publicación sobre su cambio físico: "No me sentía cómoda"

A través de su cuenta de Instagram, Sandra Borghi compartió una imagen partida y escribió: "Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo ". Con estas palabras, dejó en claro que se iba a tratar de un mensaje de concientización.

Por eso, vinculado a esto último, la conductora de eltrece y TN remarcó: "Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí". Así, aprovechó para motivar a todos los que se encuentran en una situación similar y enfatizó en que se puede lograr con esfuerzo.

Esto no es algo de ahora, ya que Borghi utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre el tema en el pasado. "No hay magia, no hay dietas milagrosas. El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte", expresó en aquel momento.

