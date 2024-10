Conmoción en redes sociales por el rotundo cambio físico de Ester Expósito: qué pasó

La actriz y modelo española Ester Expósito reapareció públicamente y sorprendió a todos con su notorio cambio físico , el cual no tardó en ser criticado en redes sociales a pesar del pacto de no cuestionar los cuerpos ajenos.

Y es que la actriz española tiene 24 años, por lo que el público se mostró sorprendido por la decisión de "pincharse" la cara en múltiples ocasiones según conseguía más y más fama con sus series y películas. Si bien no se sabe específicamente cuáles fueron sus intervenciones, la opinión popular coincide en ácido hialurónico y/o botox.

Entre las respuestas con más interacciones al video, se destacó la siguiente: "La pregunta es, a la presión que estará sometida para que tenga que recurrir a ello". Hasta el momento, la Expósito no ha hablado al respecto y no parece que vaya a hacerlo, pero los fanáticos no tardaron en mostrar su preocupación con el tema.

Las críticas a Ester Expósito llegaron hasta su cuenta de Instagram

Luego de lo que fue su visita al programa del conductor David Broncano, el público se dirigió a la cuenta de Instagram de Ester Expósito y cuestionaron hasta su personalidad.

El comentario con más me gustas fue el siguiente: "Qué estirada es, no la conocía pero ni me ha gustado, han pasado actrices y/o gente más simpáticas y con más edad". En esta ocasión, el término español traducido al castellano hispanoamericano sería "Qué creída que es".