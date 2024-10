Graciela Borges cerro sus redes sociales por las repercusiones de su discurso en los Martín Fierro

Borges fue distinguida por el Martín Fierro a la trayectoria, que tiene más de 60 años, y se tomó el tiempo de comentar la realidad que viven los artistas. Al día siguiente recibió todo tipo de reproches: "Lamento mucho que no se haya entendido mi mensaje. No hablo de política ni de ningún gobierno", explicó esta semana.

Agregó: "Trabajé desde muy chica, muchas veces juntando entre todos dinero para financiarlo. Desearía explicarlo, pero (no) creo que pueda sin verlos, no fue una tarea fácil, bendiciones”, escribió antes de cerrar su cuenta.

La protagonista de La ciénaga, Circe y El cuetno de las comadrejas dijo una breves palabras sobre el escenario de la Usina del Arte, en la Ciudad, contra el Gobierno: “Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre”.