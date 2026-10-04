Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos La rosarina volvió a apostar por una combinación sencilla y canchera para disfrutar de una noche entre amigas. Agregar C5N en









Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York. @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo disfrutó de una salida nocturna con amigas en Nueva York.

La elección combinó prendas básicas con un estilo relajado.

Los accesorios sumaron detalles sofisticados al conjunto.

El pelo y el maquillaje completaron la propuesta para la noche. Nueva York volvió a ser el escenario elegido por Antonela Roccuzzo para una salida nocturna con amigas, y esta vez su elección combinó prendas simples con algunos accesorios de lujo. La rosarina apostó por un conjunto cómodo y relajado, pero con detalles que le dieron un toque más sofisticado. Así, volvió a mostrar una de las fórmulas que suele elegir para sus looks.

Para la ocasión, llevó una musculosa negra con escote redondo pronunciado y un pantalón sastrero del mismo color. La prenda inferior se destacó por su corte holgado y el estampado de rayas diplomáticas, una forma de incorporar la sastrería a un outfit más descontracturado. El resultado fue un conjunto liviano, pensado para una noche de verano en la ciudad.

Así fue el look que lució Antonela Roccuzzo durante una salida nocturna en Nueva York. @antonelaroccuzzo Los accesorios terminaron de completar la elección de Roccuzzo. En los pies llevó sandalias de cuero negro estilo ojota y sumó una minicartera Kelly de Hermès, uno de los modelos más reconocidos de la firma francesa. El bolso aportó el detalle más lujoso a una combinación que, en el resto de sus prendas, mantuvo una estética sencilla.

Así fue el look de Antonela Roccuzzo en su salida a Nueva York La rosarina también incorporó varios accesorios dorados para acompañar el conjunto. Entre ellos se destacaron un collar fino con dije de cruz, un reloj de pulsera y un brazalete con brillantes. Las piezas sumaron pequeños puntos de luz al outfit sin quitarle protagonismo a las prendas negras.

En cuanto al pelo, Roccuzzo eligió llevarlo suelto, con raya al costado y ondas suaves. El maquillaje siguió la misma línea natural, aunque sumó algunos detalles para resaltar sus facciones, como delineado, iluminador y contorno. Todo quedó integrado a una propuesta que mantuvo el equilibrio entre comodidad y elegancia.