La presentadora de Pasó en América se comparó con la modelo peruana y aseguró que, cuando ella estaba en pareja con el conductor, “se la re creía”.

En medio de los rumores que la vinculan con Marcelo Tinelli, la modelo Sabrina Rojas apuntó directo contra Milett Figueroa, la exnovia del conductor. Fue ella misma quien se comparó y aseguró que la peruana “se la creyó” al estar con el empresario.

En el programa de la medianoche Pasó en América, el cual comparte con Tartu, decidió hacer un descargo para asegurar que no está en pareja con Tinelli: “No entiendo como paso de chapar con alguien en Tequila a ser la tercera en discordia entre Marcelo. No soy una tercera en discordia de nadie, basta. Ya me lo fumé con Nico González. Me toca de rebote por estar sentada al lado de él”.

“Es un buen dador de alfajores. Cuando iba sucediendo sentí que cumplí un sueño de tanto verlo con eso en la tele. No tenía fe de que entre todo eso”, agregó. A lo que Natalie Weber la interrumpió: “¿Podemos decir que ya sos la primera dama de la tele?”.

Y confirmó: “ No, les digo algo, si el día de mañana salgo con Marcelo ya no saludo más a nadie. Yo me la voy a creer. Milet se la re creía en un momento. Con Tartu la recibimos antes de Marcelo y era amorosa y sociable. Después te miraba de arriba. Así que si llego a salir con Marcelo mando asistentes a hablar con ustedes”.

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

El conductor Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero y descartó cualquier posibilidad de una reconciliación inmediata con la modelo peruana Milett Figueroa, aunque sí dejó abierta la ventana a la chance de volver a estar juntos en un futuro.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Tinelli fue consultado por su presente romántico y reveló: "Bien, muy bien, soltero, no sé si es la palabra justa, siento que por ahí fue precipitado haberlo hecho público yo personalmente. Todavía faltaban algunas charlas entre nosotros, siento que me apuré". Con estas palabras, hizo referencia al reciente rumor que aseguraba que ya se habían reconciliado.

Por el lado de sus dichos en el flamante programa Estamos de paso, remarcó: "En streaming te soltas de una manera que ponele en la tele no sé si lo hubiera hecho. Antes de eso había pensado en un comunicado... Ni está nada terminado, ni sigue, ni estamos en pareja". Esto hizo mucho ruido, ya que es complicado de entender que no están juntos ni se separaron.

Para finalizar, Marcelo Tinelli explicó: "Tenemos que hablar, ver cómo lo vamos ordenando nosotros, estamos en un gris. Recién hemos empezado a hablar. No sé si vamos a volver, no cierro las puertas para nada". Toda esta situación generó muchas dudas en redes sociales y hay muchos que aseguran que se trata de una movida de marketing para promocionar la segunda temporada del reality show de Amazon Prime Video.