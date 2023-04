Rusherking y los picantes dardos que lanzó contra la China Suárez en su nueva canción

"Que una relación por la que apostaba todo, no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", fueron las palabras de la actriz tras el fin de la relación.

Sin embargo en las últimas horas, el cantante apareció en TikTok con un llamativo posteo en el que adelantó una parte de su nueva canción llamada Intensidad cuya letra contiene indirectas que podrían estar dirigidas a su exnovia.

"Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío", reza el primer verso de la canción. "Anoche salí y tomé para olvidar. Y te escribí, pero no vas a contestar, me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más", continuó. "Me pregunto donde estás y si piensas regresar", finalizó el artista.

Luego de haber compartido un fragmento del tema, el cantante escribió un tuit haciendo referencia al mensaje de su canción. "No estoy triste. Me entro un pedazo de vidrio en el ojo", manifestó.

Sus fans respondieron la publicación con algunos mensajes de alimento. "No mi rey, arriba que se te cae la corona", "No me hagas llorar", "Sabés que para cualquier cosa acá nos tenés, te amo", fueron algunas de las respuestas.