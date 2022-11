Rusherking y la China Suárez estarían separados por una infidelidad

Una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos es la de Rusherking y la China Suárez, ya que se demuestran cariño constante en redes sociales. Sin embargo, hace aproximadamente una semana no se ponen me gusta ni comparten una imagen juntos. Por ese motivo, comenzaron los rumores de infidelidad.

Los fanáticos comenzaron a comentar que hace cinco días no se daban me gusta a las publicaciones ni compartían fotos. Ante esto, compartieron una storie de un familiar de ambos en la que están cenando, pero no se expresaron más que eso.

Fue la cuenta Chusmeteando que escribió y confirmó la noticia: "Separados Rusher y la China. Él estuvo en Las Vegas, y ahí, en el mismo hotel, Becerra también. Mepa (sic) que la China le dijo 'bye'". Pero ninguno de los dos protagonistas reafirmó la noticia, por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial.