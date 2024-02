Rosina y Emmanuel se enteraron de la verdad de la expulsión de Gran Hermano: "Nos prohibieron"

“Nos entraron recién porque estaban gritando. Gritaron algo tremendo, algo que no podemos decir”, expresó Rosina mientras conversaba con otros compañeros y con cara de alegría, sucede que tienen poder con Emmanuel sobre algo que nadie sabe.

#GranHermano #Gritaron: Agostina está en el SUM.Lo escucharon Rosina y Emmanuel que estaban en el patio.Los llamó #GranHermano y les prohibió contarlo. pic.twitter.com/mELW9SGzgH — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 21, 2024

También contaron que tienen prohibido hablar, pero sí dieron indicios. “Gran Hermano nos entró y nos dijo: ‘ni se les ocurra repetir lo que dijeron’”, concluyeron.

¿Todo arreglado? Furia de Gran Hermano reveló que Agostina fue avisada de la falsa expulsión en el confesionario

La expulsión de Agostina Spinelli de Gran Hermano no fue real porque se trata de una especie de beneficio para la propia participante de ver el juego desde afuera durante 24 horas. Sin embargo, Furia reveló que no la tomó por sorpresa porque sospecha que fue avisada previamente.

Gran Hermano Redes sociales

La jugadora se quedó quieta cuando se dio la expulsión de su compañera. Luego analizó la situación y se dio cuenta que la salida podía no ser definitiva. Si bien no adivinó el motivo, entendió que podía no ser de todo cierto.

De esta manera, en alguna de esas llamadas al confesionario le comunicaron que algo iba a pasar con ella y que se quede atenta al teléfono. ¿Fue todo armado o se dio de casualidad?