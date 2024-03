Catalina expuso a Emmanuel en Gran Hermano 2023 y se desató una fuerte pelea: "Falluto..."

Ante estas acusaciones, Vich le contestó: "No, soy bastante auténtico, aunque a vos no te guste. No, desde que llegaste vos (la cara). Te subí a placa, no te nominé". Esta última revelación era lo que buscaba la santafesina, quien hace varios días se encargó de volver a pelearse con quien provocó su eliminación hace algunos meses.

Para finalizar, Emmanuel explotó contra Catalina: "Te subí a placa porque no te banco, no soy falluto. Espero que te vayas. Catalina al 9009". Así, confirmó que no está contento con su regreso y la va a nominar durante la gala del miércoles, algo que seguramente sea correspondido por el lado de Gorostidi.

