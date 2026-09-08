Rosario amaneció poblada con afiches de lenguas de los Rolling Stones y despertó la ilusión rolinga La aparición de afiches con el ícono de la banda inglesa semipintada disparó rumores sobre un posible show de Ronnie Wood en noviembre, en paralelo a su fecha confirmada en Buenos Aires. Agregar C5N en









Rosario amaneció con un cuatro de lengua stona pintada y abrió la pregunta: ¿Ronnie Wood tocará para los rosarinos?

Rosario amaneció empapelada con la icónica lengua de los Rolling Stones con solo un cuarto pintado y la ciudad se ilusiona con la posible llegada de Ronnie Wood en noviembre, que ya tiene su fecha confirmada en Buenos Aires.

Aunque no hay anuncio oficial, los afiches —idénticos a los que anticiparon su show porteño— dispararon rumores de una escala en la gira sudamericana del guitarrista. Diez años después de su última visita, la expectativa entre fans y productores locales crece y Rosario sueña con recibir a un miembro de la legendaria banda en un recital histórico.

La sospecha se generó entre los rosarinos, ya que se trata de una campaña igual a la que anticipó su show el 6 de noviembre en Buenos Aires. Esta vez será su primer concierto como solista en el país, dentro de una gira sudamericana que también pasará por Brasil y Chile. Bajo el nombre Ronnie Wood & His Band, el guitarrista ofrecerá un repaso de seis décadas de carrera con el espectáculo “Fearless: Anthology 1965–2025”, acompañado por la cantante irlandesa Imelda May como invitada especial.

Ladies and gentlemen, esto va tomando color.

Así amaneció Rosario, sacando la lengua en distintas partes de la ciudad.

Se viene algo histórico, de verdad. pic.twitter.com/T4oS5TbIBL — Juan Cruz Revello (@JuanCruzRevello) September 8, 2026 ¿Ronnie Wood tocará en Rosario? El periodista Juan Cruz Revello tiró la bomba en su cuenta oficial de X: “Se viene algo histórico, de verdad”. Y en Rosario ya se habla de que un empresario local está moviendo fichas para traer a Ronnie Wood en noviembre. Sin anuncio oficial todavía, la ciudad palpita la chance de ver al guitarrista stone en carne y hueso, algo que sería un golazo para la movida rockera rosarina.

La campaña callejera despertó aún más la ilusión del pueblo rolinga rosarino con la lengua stone, ese logo inmortal que John Pasche le vendió a Mick Jagger por 50 libras en 1970, que apareció partida en cuatro, con un cuarto pintado de rojo, empapelando columnas y carteles. El mismo símbolo que debutó en Sticky Fingers volvió a copar las calles y disparó la pregunta que todos se hacen: ¿se viene Ronnie en Rosario?