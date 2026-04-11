Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

El single promete un blues eléctrico con un solo de armónica de Mick Jagger, junto a Keith Richards y Ronnie Wood, mientras los fanáticos esperan el nuevo álbum de estudio para julio de este año.

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.

Mientras siguen las dudas sobre una nueva gira internacional, el grupo The Rolling Stones anunció la salida de un nuevo disco y este sábado lanza su single Rough and Twisted.

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Para alegría de sus fanáticos, la banda de rock que lideran Mick Jagger y Keith Richards presenta este 11 de abril el nuevo corte, que los críticos definen como un potente tema de blues eléctrico con un sonido clásico.

El tema recuerda a Start Me Up, con un solo de armónica de Jagger: "En el corte de difusión hay riffs demoledores y una armónica estridente comandada por Jagger", remarcó la producción inglesa.

La letra describe un viaje por un "camino accidentado y sinuoso" con imágenes intensas y crudas. El sencillo estará disponible en plataformas digitales como en formato vinilo .

"Las Majestades Satánicas" no tienen giras internaciones en agenda, aunque en un principio querían trasladar el tour de Estados Unidos al Reino Unido , y de ahí hacia otros países de Europa, pero la artritis de Richards les truncó los planes.

Paralelamente al single Rough and Twisted, se conocerán cinco listas oficiales de reproducción con sus hits históricos, personalizadas para los países con mayor base de fanáticos, entre los que está la Argentina, junto al Reino Unido, Estados Unidos, México y Francia.

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The Rolling Stones: cómo será el nuevo disco

El nuevo material discográfico de The Rolling Stones cuenta con la producción de Andrew Watt, el mismo responsable del Hackney Diamonds (2023). Según anticiparon desde la producción inglesa, el álbum completo se conocerá en julio de este año.

Aunque todavía no hay fecha para su estreno, la noticia confirma el adelanto que dio Ronnie Wood. Entrevistado para la columna Bizarre de The Sun, el músico declaró: "Sí, tendrán un nuevo álbum el año que viene. Ya está hecho".