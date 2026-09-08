Se filtró la lista más esperada: MasterChef tendrá a una estrella de la cumbia, dos periodistas famosos y un galán La competencia culinaria ajusta los detalles para su regreso a la televisión con una renovada nómina de figuras de la farándula. Agregar C5N en









Se filtaron 4 participantes del certamen de cocina. MasterChef

La pantalla de Telefe ultima los preparativos para el desembarco de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, ciclo que ya promociona su esperado retorno con el tradicional aviso de “Muy pronto”. Bajo la conducción de Wanda Nara, la competencia culinaria sorprendió a la audiencia al ampliar su nómina de participantes, alcanzando un total de 22 famosos confirmados provenientes de diversos ámbitos del espectáculo, el periodismo y la música.

Las últimas incorporaciones causaron un fuerte impacto en el ambiente mediático tras confirmarse la llegada de Hernán Coronel, emblemático líder de la banda de cumbia Mala Fama, junto al galán Diego Ramos. Por el lado del periodismo, la producción sumó a Luciana Geuna y Paula Trapani, reforzando un grupo variado que promete aportar momentos de alta tensión frente a los fuegos de la cocina más famosa del país.

El reparto de esta edición ya contaba con figuras de enorme peso y popularidad en la escena nacional. Entre los concursantes previamente ratificados destacan referentes del género urbano y la cumbia como L-Gante y Luck Ra, además de personalidades de la televisión de la talla de Lizy Tagliani, Juli Poggio, Morena Beltrán, Grego Rossello, Karina Mazzocco y Edith Hermida, conformando una grilla de alto perfil mediático.

La renovación también alcanzó al estricto tribunal encargado de evaluar los platos de las celebridades. En esta oportunidad, las devoluciones estarán a cargo de los históricos cocineros Germán Martitegui y Damián Betular, a quienes se suma la prestigiosa pastelera Maru Botana para ocupar el lugar que dejó vacante Donato de Santis, completando así el equipo que guiará el certamen.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity La expectativa por el regreso del certamen culinario a la pantalla de Telefe crece a paso firme entre los fanáticos de la televisión. Aunque desde la señal de Martínez optaron por resguardar bajo estricto hermetismo la fecha exacta del debut en la grilla programática, la producción avanza a paso firme con la estrategia promocional mediante la presentación escalonada de sus 22 participantes confirmados para esta renovada entrega.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina. Telefe Sin un día ni horario fijado en el calendario oficial, el canal concentra sus esfuerzos en la previa de un armado que promete altos niveles de audiencia. La propuesta volverá a reunir a un nutrido grupo de figuras populares en una dinámica que combinará la presión de los desafíos gastronómicos, las galas de eliminación semanales y una fuerte exposición en las noches del prime time. En paralelo a la versión de adultos, las autoridades de la señal ya planifican la expansión del formato gastronómico para las semanas posteriores. Dentro de la misma franquicia internacional, el canal trabaja en la puesta a punto de MasterChef Junior, la variante infantil del programa que marcará el regreso de los chicos a la cocina con pruebas adaptadas a la dinámica familiar.