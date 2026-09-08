Es una de las cantantes argentinas del momento, recibió una denuncia y ahora no puede cantar sus hits

La reconocida artista Ángela Leiva atraviesa un momento complejo en su carrera tras trascender públicamente un nuevo frente judicial en su contra. Desde el ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito, se revelaron detalles exclusivos de la drástica medida legal. La resolución judicial le prohíbe de manera terminante interpretar y mencionar algunos de sus mayores éxitos musicales en sus presentaciones en vivo.

Sorprendió a todos: este es el inesperado negocio de Pablo Lescano, alejado de la música

El conflicto estalló luego de que Silvia , viuda de Héctor “Chiqui” Percovich , iniciara acciones legales por presuntas irregularidades en derechos de autor. Mientras las partes involucradas exponen posturas cruzadas sobre regalías y repertorios no planillados, la noticia sacudió al ambiente artístico nacional. Este panorama judicial se suma a otras tensiones legales que la intérprete viene afrontando en los últimos años en el plano personal.

La medida dictada por la Cámara Civil afecta al clásico más emblemático de su carrera: Amiga Traidora, el hit con el que consolidó su popularidad en la música tropical, además de otros éxitos de su repertorio como Llamadas extrañas y No podrás . La prohibición responde a una demanda iniciada por Silvia, viuda del compositor “Chiqui” Percovich, quien denunció que la cantante interpretó y explotó comercialmente estas obras sin la debida autorización ni la correspondiente liquidación de derechos de autor.

Según trascendió en la emisión de LAM, el reclamo abarca tanto la omisión de las planillas de SADAIC en sus shows en vivo como la recaudación sin declarar de las reproducciones digitales, un catálogo que en plataformas como Spotify y YouTube genera alrededor de 150 mil dólares mensuales .

Ángela Leiva volvió a visibilizar la grave situación judicial que la une a su expareja. El apuntado por la artista es Mariano Zelaya , reconocido productor artístico de exitosos proyectos tropicales y mánager de reconocidos futbolistas. Tras la viralización del caso y el masivo repudio en redes sociales, Zelaya optó por blindar su cuenta personal de Instagram colocándola en privado.

A través de un contundente comunicado oficial en sus redes, la intérprete expuso abiertamente los distintos tipos de violencia sufridos. "Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género", sentenció de forma categórica en su perfil digital. La artista detalló haber padecido sistemáticamente violencia psicológica, laboral, económica, además de una persistente persecución y hostigamiento digital.

Leiva remarcó que estas graves conductas abusivas no son recientes y cuentan con antecedentes formales documentados ante la justicia argentina. Según precisó en su descargo, tanto ella como su equipo legal radicaron denuncias en reiteradas ocasiones a lo largo de estos siete años. Gracias a dichas gestiones judiciales, la cantante logró obtener en múltiples oportunidades órdenes de restricción perimetral a su favor.

Angela Leiva.

Sin embargo, el conflicto escaló recientemente cuando su ex, según la denuncia pública, comenzó a sabotear su producción artística actual. En su descargo, Ángela cuestionó: "...en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables". Asimismo, interpeló directamente al productor con preguntas punzantes como: "¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo?".

Profundizando en su angustiante situación de indefensión profesional, la cantante lanzó una fuerte reflexión sobre el respaldo institucional. "¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete?", expresó con indignación ante la baja arbitraria de sus materiales. No obstante, reafirmó su determinación de luchar contra la censura declarando: "Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no".

Como prueba irrefutable de sus acusaciones, la vocalista compartió un carrusel de imágenes evidenciando la censura en diversas plataformas digitales. En dichas capturas se observa cómo su expareja logró dar de baja varios de sus trabajos discográficos y contenidos audiovisuales oficiales. Respaldada por sus abogados y coronando su mensaje con el lema #MiVozParaMundo, Leiva agradeció el masivo apoyo recibido de sus seguidores.