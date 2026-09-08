8 de septiembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei: "Un modelo nacional que está en contra del trabajo argentino"

El gobernador bonaerense responsabilizó al Ejecutivo nacional por la "caída histórica en la construcción, la industria, el turismo y las economías regionales" en la provincia. "Este modelo pretende construir un país primarizado, precarizado y dependiente", cerró.

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el modelo de país impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió que se trata de "una política encaminada a construir un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico".

Axel Kicillof criticó a Javier Milei tras la cadena nacional por las Islas Malvinas. 
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"Cuando recorremos la provincia nos encontramos con una caída histórica en la construcción, la industria, el turismo y las economías regionales por un modelo nacional que está en contra del trabajo argentino", apuntó el mandatario provincial en el 4° Congreso Productivo Bonaerense realizado en La Plata.

Kicillof advirtió que "ningún país puede desarrollarse si destruye sus capacidades industriales, su sistema científico y se subordina a intereses extranjeros como está haciendo Milei".

El economista convocó a cada sector a "construir una alternativa productiva y soberana que vuelva a defender el interés nacional y el futuro de todos".

Lo acompañaron en el escenario el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el intendente de La Plata, Julio Alak; y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

Qué dijo Axel Kicillof por el Día de la Industria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Javier Milei por la crisis de la industria y advirtió que "las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir". Además, lanzó una advertencia de cara a las elecciones de 2027 y marcó que "de seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas".

En diálogo con El Diario, por C5N, Kicillof cargó contra las políticas industriales de la administración libertaria y se refirió a la baja de la actividad: "Nuestra provincia tiene el 50% de la industria del país y es un desastre. No hay un sector que esté en buenas condiciones. La industria en su conjunto cayó más de un 12% desde que llegó Milei. Son números comparables a los peores episodios de desindustrialización argentina".

"Las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir. Una pyme no puede despedir como una gran empresa, cerrar un turno o bajar la producción. Tenemos un Gobierno que esto lo desconoce y lo desprecia. Hay una enorme falta de respeto al trabajador argentino, al industrial y al empresario", remarcó en comunicación con la conductora Daniela Ballester en el móvil a cargo del periodista Adrián Salonia.

En tal sentido, expuso las medidas que afectan al sector: "Esto no pasa porque se apliquen políticas de libre mercado o la escuela austríaca, sino que hay decisiones deliberadas y costosas del gobierno de Milei para generar estos resultados. Hay salarios bajos y no aceptaban homologar paritarias de determinados valores muy lejos de la inflación, tasas de interés alta, dólar atrasado y tarifas dolarizadas. Esto determina una desindustrialización del país".

En tanto, el gobernador bonaerense alertó sobre la postura del Gobierno. "De seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas. Quieren un país sin industria porque sirven a determinados intereses, esto no es gratuito. Hay sectores que se benefician con este esquema. Los sectores a los que le va bien a este modelo es al agropecuario, la minería y la intermediación financiera, pero todos esos sectores representan el 8% del empleo", expresó.

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