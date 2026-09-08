Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei: "Un modelo nacional que está en contra del trabajo argentino"

El gobernador bonaerense responsabilizó al Ejecutivo nacional por la "caída histórica en la construcción, la industria, el turismo y las economías regionales" en la provincia. "Este modelo pretende construir un país primarizado, precarizado y dependiente", cerró.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó el modelo de país impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió que se trata de "una política encaminada a construir un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico ".

"Cuando recorremos la provincia nos encontramos con una caída histórica en la construcción, la industria, el turismo y las economías regionales por un modelo nacional que está en contra del trabajo argentino ", apuntó el mandatario provincial en el 4° Congreso Productivo Bonaerense realizado en La Plata.

Ningún país puede desarrollarse si destruye sus capacidades industriales, su sistema científico y se subordina a intereses extranjeros como está haciendo Milei. Desde la Provincia de Buenos Aires convocamos a cada uno de los sectores a construir una alternativa productiva y… pic.twitter.com/w5Rxv8yfTK

El economista convocó a cada sector a "construir una alternativa productiva y soberana que vuelva a defender el interés nacional y el futuro de todos ".

Lo acompañaron en el escenario el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa ; el intendente de La Plata, Julio Alak ; y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez .

Qué dijo Axel Kicillof por el Día de la Industria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Javier Milei por la crisis de la industria y advirtió que "las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir". Además, lanzó una advertencia de cara a las elecciones de 2027 y marcó que "de seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas".

En diálogo con El Diario, por C5N, Kicillof cargó contra las políticas industriales de la administración libertaria y se refirió a la baja de la actividad: "Nuestra provincia tiene el 50% de la industria del país y es un desastre. No hay un sector que esté en buenas condiciones. La industria en su conjunto cayó más de un 12% desde que llegó Milei. Son números comparables a los peores episodios de desindustrialización argentina".

"Las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir. Una pyme no puede despedir como una gran empresa, cerrar un turno o bajar la producción. Tenemos un Gobierno que esto lo desconoce y lo desprecia. Hay una enorme falta de respeto al trabajador argentino, al industrial y al empresario", remarcó en comunicación con la conductora Daniela Ballester en el móvil a cargo del periodista Adrián Salonia.

En tal sentido, expuso las medidas que afectan al sector: "Esto no pasa porque se apliquen políticas de libre mercado o la escuela austríaca, sino que hay decisiones deliberadas y costosas del gobierno de Milei para generar estos resultados. Hay salarios bajos y no aceptaban homologar paritarias de determinados valores muy lejos de la inflación, tasas de interés alta, dólar atrasado y tarifas dolarizadas. Esto determina una desindustrialización del país".

En tanto, el gobernador bonaerense alertó sobre la postura del Gobierno. "De seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas. Quieren un país sin industria porque sirven a determinados intereses, esto no es gratuito. Hay sectores que se benefician con este esquema. Los sectores a los que le va bien a este modelo es al agropecuario, la minería y la intermediación financiera, pero todos esos sectores representan el 8% del empleo", expresó.