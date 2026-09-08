8 de septiembre de 2026 Inicio
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Con proyectos sobre Malvinas y la suspensión de las PASO, el Gobierno reunió la mesa política

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada, donde asistieron el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El eje estuvo puesto en avanzar con los temas anunciados por el presidente Javier Milei en la cadena nacional del pasado jueves.

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El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política. 
El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política. 

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en Casa Rosada en un encuentro que comenzó pasada las 13 y sumó dos caras nuevas: el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes hasta ahora no habían participado de los habituales cónclaves que viene encabezando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos estuvieron presentes para avanzar con los temas anunciados por el presidente Javier Milei en la cadena nacional que brindó el jueves relacionados a la causa Malvinas.

javier Mieli en cadena nacional el jueves 3 de septiembre. 
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Tanto Quirno como Presti, detallaron los avances del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa, según detallaron, buscará profundizar y endurecer las sanciones a las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos.

Asimismo, el ministro de Seguridad presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego, lugar que visitará el próximo viernes junto con el canciller para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada.

El dato para destacar dentro del cónclave fue el regreso a la mesa política del asesor presidencial Santiago Caputo, que volvió a tomar protagonismo tras el mensaje presidencial por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Quirno se sum&oacute; a la reuni&oacute;n de la mesa pol&iacute;tica.&nbsp;

Quirno se sumó a la reunión de la mesa política.

Entre otros de los temas fijados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis sobre los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional, Patricia Bullrich, pusieron el foco en explicar los proyectos de ley que se encuentran actualmente en tratamiento en ambas cámaras del Congreso.

De la nueva reunión de la mesa política participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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