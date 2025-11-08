Impacto en el espectáculo: el anuncio de Ángel de Brito sobre LAM que nadie vio venir El conductor de América TV adelantó una noticia sobre su futuro en televisión "antes que lo diga algún periodista sin códigos".







El conductor hizo un anuncio que encantó a sus seguidores. Redes Sociales

El conductor Ángel de Brito anunció que seguirá en televisión al frente de LAM, en América, y sorprendió en vivo a las panelistas y a sus seguidores: "Antes de que algún periodista sin códigos lo diga, lo voy a decir yo", empezó.

El mediático buscó neutralizar a cualquier colega que quisiera adelantar la noticia sobre el ciclo de espectáculos: "En 2026 y 2027 continuamos de 20 a 22 en América, como corresponde, que es nuestro horario", lanzó con tono serio y desafiante.

De esta forma De Brito terminó con semanas de incertidumbre, luego de que publicara en redes sociales un enigmático mensaje que decía "escucho ofertas" y se aseguró el horario del prime time en la señal.