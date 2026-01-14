IR A
Rosalía encendió las redes como bailarina de pole dance en el tráiler de la nueva temporada de Euphoria

Se filtraron las primeras imágenes de la participación de la cantante española en la serie Euphoria, cuya tercera temporada se estrenará el próximo 12 de abril en HBO Max.

El 2026 es el año de Rosalía sin dudas y pasaron sólo 14 días. La catalana colgó los hábitos, por un tiempo, para ponerse en la piel de una bailarina de un club nocturno. Su participación en la exitosa serie protagonizada por la actriz norteamericana Zendaya, está dando que hablar tras la filtración del tráiler.

Rosalía camina por las calles de Madrid con Loli Bahía. 
En las imágenes se puede ver a la cantante española dando vida a una bailarina de pole dance en un club de striptease que parece ser fundamental en la trama. Rosalía aparece bailando en una barra con un conjunto de top negro con pedrería y ropa interior de color negro de corte alto a la cintura con flecos en los laterales, pendientes largos de piedras, y con un collar al cuello, también decorado con pedrería. Una imagen que evoca a aquellas del videoclip de Bagdao, ambientado también en un club nocturno, pero en el que ella aparecía con un mono de látex rojo y una peluca rubia.

Estas imágenes pertenecen a una presunta filtración de algunos fans de la serie dirigida por Sam Levinson, que han compartido en redes sociales este tráiler antes de que HBO lo haga a través de sus canales oficiales, previsiblemente esta tarde de miércoles.

Aún no se saben los detalles del personaje de la española ni qué vínculo tendrá con el resto del elenco de Euphoria, sí que parece que Rue (Zendaya) vuelve a estar involucrada en tráfico de drogas y sigue tratando de gestionar sus adicciones a través de grupos de apoyo religiosos de la mano de su tutor, Ali (Colman Domingo). Lo que es claro sin dudas es que se trata de una " perla de mucho cuidao"

